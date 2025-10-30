In Nordamerika stiegen die Umsätze ohne Yeezy um 8 Prozent (währungsbereinigt), was jedoch hinter dem Wachstum in Europa und Asien zurückblieb. Weltweit legten die Verkäufe ohne Yeezy um 12 Prozent (währungsbereinigt) zu. Ein starker Euro drückte die Umsätze um über 300 Millionen Euro, da Einnahmen in US-Dollar bei der Umrechnung in Euro an Wert verloren.

Adidas hat im dritten Quartal 2023 gemischte Ergebnisse erzielt, die stark von der Beendigung der Yeezy-Kollektion und den Auswirkungen von US-Zöllen beeinflusst wurden. Während der Umsatz in Nordamerika um 5 Prozent zurückging, stiegen die globalen Umsätze um 3 Prozent auf 6,63 Milliarden Euro, was einen neuen Rekord darstellt. CEO Bjørn Gulden erklärte, dass die Marke nach den antisemitischen Äußerungen des Designers Ye (ehemals Kanye West) versucht, das Kapitel Yeezy abzuschließen. Der Verlust dieser äußerst profitablen Produktlinie führte zu einem Jahresverlust für 2023, wobei die letzten Yeezy-Modelle erst Ende 2024 verkauft wurden.

Adidas hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, da das Unternehmen Preisanpassungen vorgenommen hat, um höhere Kosten durch US-Zölle auszugleichen. Die Preise für beliebte Modelle wie die Samba-Sneaker wurden angehoben, was zu einer operativen Gewinnmarge von 10 Prozent führte. Das Laufschuhsegment wuchs im Quartal um 30 Prozent, was auf Investitionen in neue Technologien und Spitzensportler zurückzuführen ist.

Trotz der Herausforderungen durch die US-Zollpolitik konnte Adidas die Auswirkungen auf sein internationales Geschäft begrenzen. Gulden rechnet für das laufende Jahr nur noch mit Einbußen von rund 120 Millionen Euro, was eine Verbesserung gegenüber den zuvor geschätzten 200 Millionen Euro darstellt. Die Belastung durch die Zölle könnte jedoch im kommenden Jahr zunehmen, insbesondere durch mögliche Auswirkungen auf die Kaufkraft der Verbraucher.

Im Hinblick auf die Zukunft plant Adidas, sich auf wichtige Ereignisse wie die Olympischen Winterspiele und die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu konzentrieren. Gulden, der 2023 von Puma zu Adidas wechselte, betont, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, um eine nachhaltige Erholung zu erreichen. Die Aktie von Adidas hat in diesem Jahr schwach abgeschnitten, doch die jüngsten Entwicklungen könnten die Chancen auf einen Turnaround erhöhen.

