Deutsche Bank glänzt im Q3 2023: Rekordgewinne und starkes Wachstum!

Die Erträge der Bank erhöhten sich um sieben Prozent auf über acht Milliarden Euro, wobei das Investmentbanking als Haupttreiber fungierte. Der Umsatz in diesem Bereich stieg um 18 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro, insbesondere durch ein starkes Geschäft mit Anleihen und Währungen, das um 19 Prozent zulegte. Auch das Emissions- und Beratungsgeschäft verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum von 27 Prozent. Diese Ergebnisse setzen den positiven Trend fort, der im ersten Halbjahr 2023 begonnen hatte.

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal 2023 beeindruckende Ergebnisse erzielt und damit das beste dritte Quartal seit 2007 geliefert. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg auf 1,56 Milliarden Euro, was einem Anstieg von rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten lediglich mit 1,34 Milliarden Euro gerechnet. Der Vorsteuergewinn erreichte 2,45 Milliarden Euro, was die Bank in eine starke Position bringt.

CEO Christian Sewing bezeichnete die Ergebnisse als Meilenstein und betonte, dass die Bank in der Lage sei, in einem sich schnell verändernden Umfeld Wert für Kunden und Aktionäre zu schaffen. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte die Deutsche Bank einen Gesamtgewinn von 4,8 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 10,9 Prozent. Das Ziel für 2025 liegt bei über zehn Prozent, während die Kostenquote unter 65 Prozent gesenkt werden soll.

Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Umsatz von rund 32 Milliarden Euro erwartet, und die Bank hält an ihrer Prognose eines jährlichen Umsatzwachstums von 5,5 bis 6,5 Prozent bis 2025 fest. Während das Investmentbanking floriert, zeigen andere Geschäftsbereiche ein gemischtes Bild: Im Privatkundengeschäft stiegen die Erträge um vier Prozent, während sie im Firmenkundengeschäft leicht um ein Prozent zurückgingen.

Die Bank profitierte zudem von stabilen Kosten und geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle, was die Margen stärkte. Der Vermögensverwalter DWS, der zur Deutschen Bank gehört, meldete einen Nettogewinnanstieg von 34 Prozent. Sewing sieht die Bank nach Jahren der Umstrukturierung gut aufgestellt und betont, dass man auf Kurs sei, die finanziellen Ziele für 2025 zu erreichen. Die Aktie der Deutschen Bank reagierte positiv auf die Rekordzahlen und stieg um über zwei Prozent, was seit Jahresbeginn eine Steigerung von knapp 80 Prozent bedeutet.

