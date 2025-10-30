Novartis glänzt im Q3 2025: Umsatzsprung dank innovativer Medikamente!

Trotz des Drucks durch Nachahmerprodukte in den USA, die den Umsatz bei wichtigen Marken wie Promacta und Tasigna beeinträchtigen, konnte Novartis diese Verluste durch den Erfolg seiner Wachstumsmedikamente mehr als ausgleichen. Das operative Ergebnis kletterte im Jahresvergleich auf etwa 4,5 Milliarden US-Dollar, was einem signifikanten Anstieg entspricht. Bereinigt um Sondereffekte stieg das operative Kernergebnis um 6 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden US-Dollar, was jedoch unter den Erwartungen der Analysten lag.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat im dritten Quartal 2025 ein starkes Wachstum verzeichnet und seine Geschäftszahlen deutlich verbessert. Der Nettoumsatz stieg von Juli bis September um 8 Prozent auf 13,9 Milliarden US-Dollar, was eine klare Übertreffung des Vorjahresniveaus darstellt. Haupttreiber dieses Wachstums sind die stark nachgefragten Produkte in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen, insbesondere die Krebsmedikamente Kisqali und das Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta. Diese Produkte spiegeln die strategische Neuausrichtung des Unternehmens hin zu innovativen und margenstarken Therapien wider.

Die Cash-Generierung bleibt mit über 6 Milliarden US-Dollar im Quartal robust, was dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität verschafft. CEO Vas Narasimhan äußerte sich positiv über die Entwicklung und betonte, dass die Auswirkungen der Generika durch die Dynamik der Kernprodukte mehr als kompensiert werden konnten. Für die ersten neun Monate des Jahres zeigt sich ein ähnliches Bild: Novartis konnte sowohl Umsatz als auch Gewinn zweistellig steigern und bekräftigte seine strategische Ausrichtung auf hochwirksame Medikamente für chronische und lebensbedrohliche Krankheiten.

Trotz der positiven Gesamtentwicklung sieht sich Novartis Herausforderungen durch den Patentverlust wichtiger Medikamente in den USA gegenüber. Der Konzern hat bereits Maßnahmen ergriffen, um diese Risiken zu mindern, darunter Übernahmen von Unternehmen wie Tourmaline Bio und Avidity Biosciences, um seine Pipeline zu stärken. Analysten zeigen sich jedoch besorgt über die Auswirkungen der Generika auf die Profitabilität und die Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum Vorquartal.

Insgesamt bleibt Novartis optimistisch und hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest, mit einem angestrebten Umsatzplus im hohen einstelligen Bereich und einem operativen Kernergebnis, das im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen soll.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 105,4EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.