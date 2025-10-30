Gewinnwarnung bei Süss Microtec: Dramatischer Rückgang der Aktienkurse!

Die Gründe für die Gewinnwarnung sind vielfältig. Süss Microtec führt einen ungünstigen Produkt- und Kundenmix, höhere Kosten im neuen Werk in Zhubei (Taiwan) sowie geringere Skaleneffekte aufgrund einer rückläufigen Auslastung an. Im dritten Quartal fiel die Bruttomarge auf 33,1 Prozent, während die EBIT-Marge mit 10,5 Prozent die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlte. Besonders alarmierend ist der Auftragseingang von nur 70 Millionen Euro, der den niedrigsten Wert seit fünf Jahren darstellt. Diese Situation führt zu ungenutzten Kapazitäten, während die Fixkosten weiterhin anfallen.

Die Aktie des Halbleiterspezialisten Süss Microtec hat nach einer überraschenden Gewinnwarnung für das Jahr 2025 einen dramatischen Rückgang erfahren. Am Montagabend gab das Unternehmen bekannt, dass die Bruttomarge nur noch zwischen 35 und 37 Prozent liegen wird, anstatt der zuvor angestrebten 37 bis 39 Prozent. Auch die EBIT-Marge wurde von 13 bis 15 Prozent auf 11 bis 13 Prozent gesenkt. Trotz dieser negativen Anpassungen bleibt die Umsatzprognose mit 470 bis 510 Millionen Euro unverändert.

Analysten zeigen sich besorgt über die Auswirkungen des Zyklusabschwungs auf das Unternehmen. Die Kombination aus unzureichend ausgelasteten Kapazitäten und hohen Fixkosten könnte Süss Microtec längerfristig belasten. Die Stimmung unter den Anlegern ist entsprechend gedämpft. Dennoch gibt es auch optimistische Stimmen. Warburg Research bezeichnet die Situation als "klare Enttäuschung", sieht jedoch keine strukturellen Probleme und glaubt, dass neue Produktgenerationen sowie der Wegfall zusätzlicher Kosten aus Taiwan mittelfristig zu einer Margenerholung führen könnten. Der bevorstehende Kapitalmarkttag im November wird als entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung angesehen.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie von 41 auf 36 Euro gesenkt, während Jefferies die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belässt. Beide Analysten weisen auf die schwache Profitabilität im dritten Quartal hin und erwarten keine wesentlichen Verbesserungen im vierten Quartal. Trotz der aktuellen Herausforderungen könnte die Kursschwäche für mutige Investoren eine Kaufgelegenheit darstellen, insbesondere wenn sich die Auftragslage im vierten Quartal stabilisiert.

