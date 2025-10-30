RWE-Aktie: Rekordhoch, aber droht jetzt die Konsolidierung?

Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es jedoch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Kursanstiegs. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die „leichten“ Gewinne bereits realisiert wurden. Ein gescheiterter Ausbruchsversuch über die obere Begrenzung des Aufwärtstrends und ein Rückgang des Relative-Stärke-Index (RSI) deuten auf eine mögliche Konsolidierung hin. Der MACD-Indikator zeigt ebenfalls Anzeichen von Schwäche, was darauf hindeutet, dass die Aktie in den kommenden Tagen unter Druck geraten könnte.

Die RWE-Aktie hat in diesem Jahr eine beeindruckende Performance gezeigt und verzeichnete einen Anstieg von 40,4 Prozent, was sie deutlich über dem DAX (+22,1 Prozent) positioniert. Der Kurs erreichte kürzlich mit 41,61 US-Dollar ein neues Jahreshoch, das auch das höchste Niveau seit Dezember 2023 darstellt. Diese Entwicklung wird durch eine steigende Stromnachfrage, insbesondere durch den Ausbau von Datenzentren, sowie den defensiven Charakter der Versorgerbranche in einem unsicheren Marktumfeld begünstigt.

Die potenziellen Zielzonen für einen Rückgang liegen bei etwa 37,50 Euro, wo die 200-Tage-Linie verläuft, sowie im Bereich um 36 Euro, der sowohl eine horizontale Unterstützung als auch die Unterkante des Trendkanals darstellt. Eine weitere Unterstützung könnte bei etwa 34 Euro liegen. Sollte die Aktie jedoch neue Hochs in den technischen Indikatoren erreichen, könnte dies die These fallender Kurse widerlegen.

Zusätzlich zur Aktienbewertung wird auch auf die fundamentale Bewertung hingewiesen. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,5 für 2025 erscheint RWE im Vergleich zu anderen DAX-Werten und insbesondere zu E.ON (KGV 14,6) weniger attraktiv. Anleger, die in der Branche bleiben möchten, könnten daher einen Wechsel zu E.ON in Betracht ziehen.

Parallel zu den Entwicklungen an der Börse plant RWE den symbolischen Spatenstich für Deutschlands größten Batteriespeicher in Gundremmingen, um die zukünftige Energieversorgung zu sichern. Weitere Projekte, darunter ein Solarpark und ein neues Gaskraftwerk, sind ebenfalls in Planung, was die langfristige Strategie des Unternehmens zur Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung unterstreicht.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 42,30EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.