Rheinmetall und Bulgarien: Milliarden-Deal für neue Munitionsfabrik!

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen milliardenschweren Joint-Venture-Vertrag mit Bulgarien unterzeichnet, um eine Munitionsfabrik zu errichten. Rheinmetall hält 51 Prozent der Anteile, während Bulgarien 49 Prozent besitzt. Die bulgarische Regierung schätzt die Kosten des Projekts auf etwa eine Milliarde Euro. Die Fabrik wird auf dem Gelände des bulgarischen Munitionsherstellers WMS in Sopot, Zentralbulgarien, errichtet und soll Schießpulver sowie 155-Millimeter-Artilleriegeschosse nach NATO-Standards produzieren. Die jährliche Produktionskapazität wird auf rund 100.000 Geschosse geschätzt, und die Fertigstellung der Anlage ist innerhalb von 14 Monaten geplant. Das Projekt könnte etwa 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die bulgarische Regierung plant, ihren Anteil am Joint Venture über ein Darlehen aus dem EU-Mechanismus "Security Action for Europe" (SAFE) zu finanzieren.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger betonte die Bedeutung des Projekts für die europäische Verteidigungsindustrie und die hohen Bedarfe in Europa und bei der NATO. Der bulgarische Regierungschef Rossen Scheljaskow hob die geopolitische Dimension hervor und betonte, dass das Projekt ohne die Synergie von EU und NATO nicht möglich gewesen wäre. Der bulgarische Wirtschaftsminister Petar Dilow beschrieb die Partnerschaft als eine Kombination aus deutscher technologischer Erfahrung und bulgarischem Industriepotenzial.

Parallel zu diesem Projekt treibt Rheinmetall die Entwicklung eines Hochenergie-Lasersystems voran, das in Zusammenarbeit mit MBDA Deutschland für die Marine entwickelt wird. Die Marktreife dieses Systems wird bis 2029 angestrebt. Ein Prototyp hat bereits erfolgreich Drohnen in Tests zerstört und wurde für weitere Erprobungen an das Laser-Kompetenzzentrum in Meppen übergeben.

Insgesamt stellt das Joint Venture einen strategischen Schritt für die bulgarische Verteidigungsindustrie dar und stärkt die Munitionsversorgung in Europa in einem geopolitisch angespannten Umfeld. Rheinmetall erweitert seine Kapazitäten in mehreren europäischen Ländern und kooperiert mit anderen Rüstungsunternehmen, um den wachsenden Anforderungen im Verteidigungssektor gerecht zu werden.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1.732EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.