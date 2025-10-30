DWS Group glänzt im Q3 2025: Rekordgewinne und starke Anlegerzuflüsse!

Das verwaltete Vermögen erreichte mit 1,054 Billionen Euro einen neuen Rekord. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent, was die DWS in eine starke Position für die Erreichung ihrer Jahresziele bringt. Analysten äußerten sich optimistisch über die Quartalszahlen, wobei einige sogar von einer Übertreffung der Erwartungen sprachen.

Die DWS Group hat im dritten Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse erzielt und sich damit an die Spitze des MDax gesetzt. Der Vermögensverwalter konnte seinen Gewinn im Vergleich zum Vorquartal um 5 Prozent auf 319 Millionen Euro steigern, während die Erträge um 1 Prozent auf 754 Millionen Euro stiegen. Gleichzeitig sanken die Kosten um 2 Prozent auf 435 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben sind die Nettomittelzuflüsse von 12,1 Milliarden Euro, die vor allem aus dem Bereich der passiven Anlagen, insbesondere ETFs, stammten. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Geschäft mit aktiv gemanagten Fonds einen leichten Abfluss von 0,3 Milliarden Euro.

Die DWS bekräftigte ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2025, mit dem Ziel, ein Ergebnis je Aktie von 4,50 Euro zu erreichen und die Aufwand-Ertrag-Relation unter 61,5 Prozent zu halten. Diese Kennzahl verbesserte sich im dritten Quartal bereits auf 57,7 Prozent. Vorstandschef Stefan Hoops betonte, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg sei, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Die DWS hat sich in einem herausfordernden Marktumfeld als stabiler Akteur etabliert und zeigt das Vertrauen der Anleger in ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten zu wachsen. Im Vergleich zum Stoxx Europe 600, der in diesem Jahr nur um 6 Prozent zulegte, hat die DWS-Aktie bereits um 37 Prozent zugelegt. Dies zeigt die überlegene Performance des Unternehmens im Vergleich zu anderen Werten im Sektor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DWS Group mit ihren starken Quartalszahlen und dem kontinuierlichen Wachstum im verwalteten Vermögen einen soliden Eindruck hinterlässt. Die positive Marktreaktion und die optimistischen Analystenkommentare könnten darauf hindeuten, dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt für einen Einstieg in die DWS-Aktien sein könnte.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.