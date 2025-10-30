BASF überrascht mit Q3-Zahlen: Rückgang, aber über den Erwartungen!

Die Umsatzentwicklung wurde durch mehrere Faktoren belastet, darunter negative Währungseffekte, insbesondere durch einen schwächeren US-Dollar, sowie sinkende Preise in wichtigen Geschäftsfeldern. Während in Bereichen wie Oberflächentechnik und Agrarlösungen die verkauften Mengen stiegen, konnten diese positiven Impulse die negativen Effekte nicht vollständig ausgleichen. Besonders betroffen waren die Divisionen Chemicals, Materials und Industrial Solutions, wo Preisrückgänge und eine zurückhaltende Nachfrage dominierten.

Der Chemiekonzern BASF hat im dritten Quartal 2023 einen Rückgang des operativen Ergebnisses gemeldet, das jedoch die Markterwartungen übertraf. Das bereinigte EBITDA vor Sondereffekten belief sich auf 1,54 Milliarden Euro, was einem Rückgang von etwa 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten mit einem Ergebnis von rund 1,50 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz fiel um 3,2 Prozent auf 15,23 Milliarden Euro, wobei der Erlös ohne das verkaufte Lacke-Geschäft um 3,3 Prozent auf 14,33 Milliarden Euro zurückging.

BASF kündigte zudem den Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent an der Beschichtungseinheit an die Carlyle Group und die Qatar Investment Authority für rund 5,8 Milliarden Euro an. Diese Transaktion soll dem Unternehmen helfen, seine finanzielle Stabilität zu sichern. Darüber hinaus plant BASF vorgezogene Rückkäufe eigener Aktien, um den Aktienkurs zu stabilisieren.

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten korrigiert. BASF erwartet nun ein EBITDA zwischen 6,7 und 7,1 Milliarden Euro, was unter dem vorherigen Ziel von 7,3 bis 7,7 Milliarden Euro liegt. Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth äußerte, dass die Nachfrage in nahezu allen Branchen und Regionen weiterhin schwach sei, was sich negativ auf das Kaufverhalten der Kunden auswirke.

Trotz der herausfordernden Geschäftsentwicklung bewertete die DZ Bank die Quartalszahlen positiv und belässt die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro. Analyst Peter Spengler betonte, dass die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen seien und die Transformationsstrategie des Unternehmens an Dynamik gewinne. Kritiker hingegen äußern Bedenken, dass der Verkauf des profitablen Lacke-Geschäfts und die Verwendung der Erlöse für Aktienrückkäufe anstelle von Schuldenabbau nicht nachhaltig sei.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 43,72EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.