Caterpillar übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz trotz Gewinnrückgang!

Trotz der positiven Umsatzentwicklung fiel der Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) auf 4,95 US-Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 5,17 US-Dollar darstellt. Dies liegt unter anderem an gestiegenen Produktkosten, die um 15,9 Prozent zulegten, sowie höheren Steuerrückstellungen. Der Nettogewinn betrug 2,3 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Caterpillar, der US-amerikanische Baumaschinenhersteller und ein Schwergewicht im Dow Jones, hat mit seinen am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent auf 17,6 Milliarden US-Dollar, was einen neuen Unternehmensrekord darstellt. Die Analysten hatten mit einem Umsatz von 16,77 Milliarden US-Dollar gerechnet, sodass Caterpillar die Erwartungen um 830 Millionen US-Dollar übertraf. Besonders stark wuchs der Umsatz im Energie- und Transportgeschäft, das um 16,8 Prozent auf etwa 8,4 Milliarden US-Dollar zulegte. Auch im Bereich Baumaschinen konnte ein Umsatzwachstum von 6,5 Prozent auf 6,76 Milliarden US-Dollar verzeichnet werden.

Caterpillar sieht sich zudem mit hohen Zollbelastungen konfrontiert, die das Management auf 1,6 bis 1,75 Milliarden US-Dollar schätzt. Diese Belastungen sind ein wesentlicher Faktor für die gestiegenen Produktkosten. Dennoch meldete das Unternehmen einen Rekordauftragsbestand von 39,8 Milliarden US-Dollar, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach seinen Produkten hinweist.

Die Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen war positiv, und die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um mehr als vier Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits über 50 Prozent an Wert gewonnen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung des Unternehmens, die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,4 deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Analysten warnen vor einer möglichen Überbewertung und empfehlen, Gewinnmitnahmen in Betracht zu ziehen, anstatt der Rallye hinterherzujagen.

Insgesamt zeigt Caterpillar, dass es von der starken Nachfrage nach Energieausrüstung profitiert, während gleichzeitig die Herausforderungen durch steigende Kosten und Zölle bestehen bleiben. Die Zukunft des Unternehmens bleibt angesichts der hohen Bewertungen und der Marktentwicklungen spannend.

Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,63 % und einem Kurs von 585,5USD auf NYSE (30. Oktober 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.