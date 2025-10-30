GSK-Aktie schießt nach oben: Jahresziele angehoben und Rekordgewinne!
Die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GSK erlebte am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele angehoben hatte. Im frühen Handel in London stieg der Kurs um 3,7 Prozent und pendelte sich schließlich bei 2,6 Prozent auf 19,26 Euro ein, was den höchsten Stand seit über eineinhalb Jahren markiert. Analysten, darunter Zain Ebrahim von JPMorgan, lobten die optimistischen Umsatz- und Gewinnprognosen des Unternehmens. Derren Nathan von Hargreaves Lansdown hob das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hervor, insbesondere im Bereich der Spezialmedikamente und Impfstoffe, wobei das Krebs-Portfolio mit einem Wachstum von 39 Prozent besonders herausstach.
Im dritten Quartal konnte GSK den Umsatz um sieben Prozent auf knapp 8,6 Milliarden britische Pfund (ca. 9,8 Milliarden Euro) steigern, was währungsbereinigt einem Anstieg von 8 Prozent entspricht. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg war der Anstieg der Lizenzeinnahmen, die den bereinigten Betriebsgewinn auf fast drei Milliarden Pfund (3,44 Milliarden Euro) anstiegen ließen. Der Nettogewinn für die Aktionäre betrug über zwei Milliarden Pfund, was einen signifikanten Unterschied zum Vorjahresquartal darstellt, in dem ein kostspieliger Rechtsvergleich zu einem Verlust führte.
GSK plant nun, den Umsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um sechs bis sieben Prozent zu steigern. Dies ist eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose, die ein Wachstum von drei bis fünf Prozent vorsah. Für 2025 gibt das Unternehmen eine neue Zielbandbreite für den bereinigten Betriebsgewinn von neun bis elf Prozent sowie für das bereinigte Ergebnis je Aktie von zehn bis zwölf Prozent an, was ebenfalls eine Erhöhung darstellt.
Konzernchefin Emma Walmsley äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und betonte, dass GSK gut positioniert sei, um seine langfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Die positive Entwicklung der Aktie und die Anhebung der Jahresziele spiegeln das Vertrauen der Investoren in die Strategie des Unternehmens wider. Zudem plant GSK, seine Marktposition weiter zu stärken und Effizienzprogramme zur Kostensenkung einzuführen, um die finanziellen Ziele zu erreichen.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 19,68EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.