GSK-Aktie schießt nach oben: Jahresziele angehoben und Rekordgewinne!

Die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GSK erlebte am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele angehoben hatte. Im frühen Handel in London stieg der Kurs um 3,7 Prozent und pendelte sich schließlich bei 2,6 Prozent auf 19,26 Euro ein, was den höchsten Stand seit über eineinhalb Jahren markiert. Analysten, darunter Zain Ebrahim von JPMorgan, lobten die optimistischen Umsatz- und Gewinnprognosen des Unternehmens. Derren Nathan von Hargreaves Lansdown hob das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hervor, insbesondere im Bereich der Spezialmedikamente und Impfstoffe, wobei das Krebs-Portfolio mit einem Wachstum von 39 Prozent besonders herausstach.

Im dritten Quartal konnte GSK den Umsatz um sieben Prozent auf knapp 8,6 Milliarden britische Pfund (ca. 9,8 Milliarden Euro) steigern, was währungsbereinigt einem Anstieg von 8 Prozent entspricht. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg war der Anstieg der Lizenzeinnahmen, die den bereinigten Betriebsgewinn auf fast drei Milliarden Pfund (3,44 Milliarden Euro) anstiegen ließen. Der Nettogewinn für die Aktionäre betrug über zwei Milliarden Pfund, was einen signifikanten Unterschied zum Vorjahresquartal darstellt, in dem ein kostspieliger Rechtsvergleich zu einem Verlust führte.