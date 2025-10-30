TRATON GROUP überrascht mit starken Q3-Zahlen trotz Marktproblemen!

Die schwedische Marke Scania bleibt das Aushängeschild des Unternehmens und erzielte einen operativen Gewinn von 468 Millionen Euro sowie eine Rendite von 11,1 Prozent, was die Konsensschätzung von 9,4 Prozent deutlich übertrifft, jedoch unter dem Vorjahreswert von 14 Prozent bleibt. Der Gesamtumsatz der Gruppe belief sich im dritten Quartal auf 10,4 Milliarden Euro, was den Erwartungen entsprach. Für die ersten neun Monate des Jahres 2025 verzeichnete TRATON jedoch einen Umsatzrückgang von 8 Prozent auf 32,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 2,0 Milliarden Euro, was einen Rückgang von 1,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die TRATON GROUP, ein führender Hersteller von Nutzfahrzeugen, hat im dritten Quartal 2025 überraschend starke Ergebnisse erzielt, trotz eines Rückgangs bei Verkäufen und Umsätzen. Das operative Ergebnis stieg auf 668 Millionen Euro, was etwa 10 Prozent über den Erwartungen der Analysten liegt. Dies geschieht in einem herausfordernden Marktumfeld, insbesondere in Nordamerika und Brasilien, wo die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen schwächelt.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen konnte TRATON die Bestellungen um 7 Prozent auf 202.100 Fahrzeuge steigern, während die Auslieferungen um 9 Prozent auf 224.500 Fahrzeuge zurückgingen. CEO Christian Levin betonte die anhaltenden Herausforderungen und die Notwendigkeit, Kostendisziplin zu wahren, während gleichzeitig in wichtige Investitionen, wie die neue Fabrik in China, investiert wird.

Die Anleger reagierten positiv auf die Quartalszahlen, was zu einem Anstieg des Aktienkurses um 3,42 Prozent auf 27,82 Euro führte. Die TRATON GROUP bestätigte ihre Jahresprognose, erwartet jedoch, dass die operative Rendite am unteren Ende der Spanne von 6 bis 7 Prozent liegen wird. Auch der freie Cashflow wird voraussichtlich im Bereich von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro am unteren Ende der Bandbreite liegen.

Insgesamt zeigt TRATON, dass es auch in einem schwierigen Marktumfeld in der Lage ist, solide Ergebnisse zu erzielen, was auf starke Marken, strenge Kostendisziplin und eine respektable Auftragslage zurückzuführen ist. Die Unsicherheiten in den Märkten und die geopolitischen Entwicklungen bleiben jedoch Herausforderungen, die das Unternehmen weiterhin im Auge behalten muss.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 27,73EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.