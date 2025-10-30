Visa übertrifft Erwartungen: Rekordgewinne und Innovationsschub im Quartal!

Visa-CFO Chris Suh äußerte sich optimistisch über das bevorstehende Weihnachtsgeschäft und betonte, dass das Unternehmen von stabilen Ausgaben für Reisen und E-Commerce profitiert. Das Management ist zuversichtlich, die eigenen Jahresziele zu erreichen, die ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vorsehen.

Visa hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2023 erneut beeindruckende Ergebnisse erzielt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens stieg um sieben Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn von 2,98 US-Dollar je Aktie entspricht. Auch die Umsätze konnten überzeugen und kletterten um fast zwölf Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar. Diese positiven Zahlen sind ein Indiz für die Stabilität des weltweiten Kartengeschäfts und die anhaltend starken Konsumausgaben, die sowohl im Luxus- als auch im Alltagssegment zu verzeichnen sind.

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von Visa sind technologische Innovationen. Das Unternehmen investiert in neue Bezahlformen, die digitale Transaktionen schneller und sicherer gestalten sollen. Dazu gehören Echtzeitüberweisungen, der Einsatz digitaler Token zur Absicherung von Zahlungen und Tests mit stabilen Kryptowährungen für grenzüberschreitende Transaktionen. Zudem wird im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) geforscht, wobei erste KI-Assistenten bereits in der Lage sind, eigenständig Bestellungen abzuschließen. Visa arbeitet auch an Systemen, die es Händlern ermöglichen, digitale Assistenten zu verifizieren und Angriffe durch Bots zu verhindern. Langfristig plant Visa, autonome KI-Agenten zu entwickeln, die für Nutzer Einkäufe tätigen können, ohne dass diese jeden Zahlungsschritt selbst auslösen müssen.

In den USA hat Visa jedoch sein Open-Banking-Geschäft eingestellt, das Fintechs den Zugriff auf Kontodaten ermöglichte. Dieser Schritt wurde aufgrund regulatorischer Unsicherheiten und wachsender Konkurrenz vollzogen. Trotz dieser Herausforderungen reagierten die Anleger positiv auf die Quartalszahlen, und die Visa-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um etwa 0,44 Prozent auf 348,42 US-Dollar.

Insgesamt zeigt Visa mit starken Zahlen und einem klaren Fokus auf technologische Entwicklungen, dass das Unternehmen seine führende Rolle im globalen Zahlungsverkehr weiter ausbauen möchte.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 341,3USD auf NYSE (30. Oktober 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.