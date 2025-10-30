Goldman Sachs erhöht Beteiligung an Kontron AG – Umsatzprognose sinkt!

Parallel dazu hat Kontron seine Umsatzprognose für das Jahr 2025 nach unten korrigiert. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro, was 100 Millionen Euro weniger ist als zuvor prognostiziert. Diese Anpassung ist auf den Verkauf eines Geschäftsbereichs und die strategische Neuausrichtung hin zu margenstärkeren Geschäftsfeldern zurückzuführen. Trotz der Umsatzanpassung bleibt die EBITDA-Prognose unverändert bei 270 Millionen Euro, die sowohl aus dem laufenden Geschäft als auch aus einem Einmalertrag aus dem Spartenverkauf resultiert.

Die Kontron AG, ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologie mit Sitz in Linz, Österreich, hat am 28. Oktober 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die Beteiligung der Goldman Sachs Group, Inc. an dem Unternehmen betrifft. Laut der Mitteilung hat Goldman Sachs am 23. Oktober 2025 eine Schwelle von insgesamt 3,48 % der Stimmrechte überschritten, wobei 0,37 % direkt und 3,11 % über Finanzinstrumente gehalten werden. Diese Meldung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen des österreichischen Börsegesetzes.

In einer Reaktion auf einen kürzlichen Kursrutsch hat Kontron vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht. Der Umsatz betrug 1,182 Milliarden Euro, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Das EBITDA stieg jedoch um 37 % auf 194 Millionen Euro, wobei ein Einmaleffekt von 46 Millionen Euro aus der Entkonsolidierung des COM-Modulgeschäfts berücksichtigt wurde. Der operative Gewinn im laufenden Geschäft lag bei 148 Millionen Euro und übertraf den Vorjahreswert.

CEO Hannes Niederhauser betonte, dass das Unternehmen weiterhin starke Auftragseingänge verzeichnet, insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Rüstung, Aerospace und Künstliche Intelligenz. Die vollständigen Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 sollen am 5. November veröffentlicht werden.

Die Mitteilung von Kontron und die Beteiligung von Goldman Sachs sind Teil eines größeren Trends, in dem Unternehmen und Investoren auf die Entwicklungen in der Technologiebranche reagieren. Kontron ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,52EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.