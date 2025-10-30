Boeing: Umsatzsprung trotz Verlusten – Erholung oder neue Probleme?

Boeing hat im dritten Quartal 2023 ein Umsatzplus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt und setzt damit ein positives Signal, trotz erheblicher Sonderbelastungen. Der Umsatz belief sich auf 23,27 Milliarden US-Dollar, was über den Erwartungen der Wall Street liegt. Besonders das zivile Flugzeuggeschäft trug mit einem Anstieg der Erlöse um 49 Prozent auf 11,09 Milliarden US-Dollar zur positiven Entwicklung bei. Dies wurde durch die Auslieferung von 160 Jets, dem höchsten Wert seit sieben Jahren, unterstützt. Die Nachfrage nach den Modellen 737 MAX und 787 Dreamliner zeigt eine deutliche Erholung, und die Auftragslage ist mit über 5.900 Bestellungen im Wert von 535 Milliarden US-Dollar stabil.

Trotz dieser positiven Kennzahlen bleibt Boeing jedoch tief in den roten Zahlen. Der bereinigte Quartalsverlust betrug 7,47 US-Dollar je Aktie, belastet durch eine Sonderabschreibung auf das 777X-Programm. Die Auslieferung des Langstreckenjets 777X musste auf 2027 verschoben werden, was zusätzliche Belastungen von rund 5 Milliarden US-Dollar mit sich bringt. Insgesamt summieren sich die Sonderbelastungen für das 777X-Programm auf etwa 15 Milliarden US-Dollar. Diese Verzögerungen haben nicht nur finanzielle Auswirkungen, sondern auch das Vertrauen in das Unternehmen beeinträchtigt.