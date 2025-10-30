Ölpreise im Sinkflug: Überangebot und geopolitische Sorgen belasten Markt

Die US-Sanktionen, die in der vergangenen Woche angekündigt wurden, hatten zunächst zu einem Preisanstieg von über vier Dollar pro Barrel geführt. Analysten hatten jedoch bereits frühzeitig auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Auswirkungen dieser Sanktionen auf die Marktpreise begrenzt sein könnten. Die jüngsten Äußerungen aus dem Irak, das plant, seine Fördermenge zu erhöhen, haben diese Sorgen weiter verstärkt. Der Irak exportiert derzeit 3,6 Millionen Barrel pro Tag, was eine Steigerung von etwa 200.000 Barrel im Vergleich zum Vormonat darstellt.

Die Ölpreise haben am Dienstag einen weiteren Rückgang verzeichnet, nachdem sie in der Vorwoche aufgrund überraschender US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie einen Anstieg erfahren hatten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 94 Cent auf 64,68 US-Dollar, während ein Barrel der US-Sorte WTI um 87 Cent auf 60,44 US-Dollar sank. Diese Entwicklung zeigt, dass die Marktteilnehmer zunehmend besorgt über ein potenziell übermäßiges Angebot auf dem Ölmarkt sind.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ebenfalls auf eine wachsende Überversorgung auf dem Ölmarkt hingewiesen, was die Preise zusätzlich unter Druck setzt. Marktbeobachter betonen, dass die Sorgen um ein Überangebot und die Produktionssteigerungen des Opec+ Verbunds die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Diese Faktoren haben in den letzten Wochen immer wieder zu Preisdämpfungen geführt.

Am Montag blieben die Ölpreise weitgehend stabil, nachdem sie in der Vorwoche stark gestiegen waren. Brent-Öl verharrte bei 65,94 US-Dollar pro Barrel, während WTI bei 61,51 US-Dollar lag. Die Stabilität der Preise wurde durch Anzeichen einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China unterstützt, jedoch blieb ein nachhaltiger Preisanstieg aus. Analysten wiesen darauf hin, dass Gewinnmitnahmen und die steigende Produktion durch Opec+ ebenfalls die Preisbewegungen beeinflussten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktlage, dass die Ölpreise stark von geopolitischen Entwicklungen und den Produktionsentscheidungen der Förderländer abhängen. Die Unsicherheiten im Markt bleiben hoch, und die Anleger beobachten die Situation genau, um auf mögliche Veränderungen reagieren zu können.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 64,02USD auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.