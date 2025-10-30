Mercedes-Benz übertrifft Erwartungen: Aktien steigen um 8% – Was jetzt?

Analysten wie Tom Narayan von RBC und Jose Asumendi von JPMorgan lobten die Ergebnisse als "sehr stark", insbesondere im Kontext der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen und Zollproblematiken. Asumendi wies darauf hin, dass die Margen im dritten Quartal nach einem signifikanten Rückgang aufgrund eines umfassenden Sparprogramms wieder verbessert wurden. Jürgen Molnar von Robomarkets bemerkte, dass das Management bereits alle negativen Faktoren in die Zahlen eingepreist habe.

Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, hat bei Anlegern für positive Reaktionen gesorgt. Der Autobauer übertraf im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten, was im Einklang mit dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Automobilsektor steht. Die Aktien von Mercedes-Benz stiegen im vorbörslichen Handel um fast 8 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit März, was die Jahresbilanz des Unternehmens deutlich ins Plus brachte.

Ein weiterer positiver Aspekt war der Beginn des angekündigten Aktienrückkaufprogramms, bei dem Mercedes-Benz plant, eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zwölf Monaten zurückzukaufen. Patrick Hummel von UBS interpretierte dies als ein Zeichen der Zuversicht, unterstützt durch einen außergewöhnlich hohen Cashflow von 1,4 Milliarden Euro, der die Erwartungen übertroffen hat. Hummel glaubt, dass dieser Cashflow es dem Unternehmen ermöglichen könnte, die Rückkäufe sogar zu beschleunigen.

Trotz der positiven Reaktionen auf die Quartalszahlen gab es auch Bedenken hinsichtlich des Ausblicks. Einige Experten, darunter Narayan, äußerten die Meinung, dass der bestätigte Ausblick möglicherweise zu einer Senkung der Markterwartungen für das Schlussquartal führen könnte. Dies könnte den Aktienkurs unter Druck setzen, da das Management möglicherweise eine konservative Planung verfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mercedes-Benz im dritten Quartal eine starke Leistung gezeigt hat, die sowohl die Erwartungen übertroffen als auch das Vertrauen der Anleger gestärkt hat. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen im chinesischen Markt und die Auswirkungen von Zollmaßnahmen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 56,96EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.