Lufthansa optimiert Flughafen München: Übernahme und Flugstreichungen angekündigt!

Die Lufthansa-Gruppe hat eine strategische Entscheidung getroffen, um ihre Abläufe am Flughafen München zu optimieren. Der Konzern übernimmt die Swissport Losch GmbH, einen bisherigen Dienstleister, um künftig einen Teil der Flugzeugabfertigung selbst durchzuführen. Diese Übernahme, die bereits im Februar angekündigt wurde, zielt darauf ab, den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen pünktlicher und stabiler zu gestalten. Die rund 600 Mitarbeiter von Swissport Losch sollen unter den Bedingungen des Branchentarifvertrags langfristig in die Lufthansa-Gruppe integriert werden. Trotz dieser Maßnahme wird die Mehrheit der Flüge weiterhin von der größeren Abfertigungsgesellschaft Aeroground, einer Tochtergesellschaft der Flughafen München GmbH, betreut.

Die Lufthansa-Gruppe sieht sich jedoch auch mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Im Rahmen des neuen Sommerflugplans, der am 29. März 2026 in Kraft tritt, wird die Airline aus Kostengründen weitere Inlandsflüge in Deutschland streichen. Obwohl keine innerdeutsche Strecke vollständig eingestellt wird, reduziert sich die Anzahl der wöchentlichen Flüge um etwa 50. Betroffen sind unter anderem Verbindungen von München nach Köln, Düsseldorf und Berlin sowie von Frankfurt nach Leipzig und Nürnberg. Zudem werden einige internationale Verbindungen, wie die Flüge von Frankfurt nach Toulouse und von München nach Tallinn und Oviedo, komplett gestrichen. Neu im Flugplan ist hingegen die Verbindung nach Trondheim in Norwegen.

Die Lufthansa begründet diese Maßnahmen mit den hohen finanziellen Belastungen, die durch staatlich verursachte Gebühren und Steuern entstehen. Diese Anpassungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, um die Wettbewerbsfähigkeit der Airline zu sichern und gleichzeitig den Service für die Passagiere zu verbessern. Die Lufthansa-Gruppe plant, ihren Kunden über ihre Drehkreuze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien und Italien mehr als 14.000 wöchentliche Verbindungen zu 330 Zielen in rund 100 Ländern anzubieten.

Insgesamt steht die Lufthansa-Gruppe vor der Herausforderung, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und gleichzeitig auf die finanziellen Rahmenbedingungen zu reagieren, um ihre Marktposition zu festigen und den Kundenservice zu gewährleisten.

