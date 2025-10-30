Gerresheimer AG: Aktienkurs steigt trotz Bafin-Prüfung und Führungswechsel!

Die Gerresheimer AG, ein führender Hersteller von Verpackungen, hat in den letzten Wochen mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Am Montag zeigten sich die Anleger erleichtert über die Ergebnisse der Bafin-Prüfungen, die das Unternehmen seit September betreffen. Der Aktienkurs stieg um 3,2 Prozent auf 29,96 Euro, nachdem er zuvor auf etwa 26 Euro gefallen war. Dies deutet darauf hin, dass die Aktien möglicherweise einen Boden erreicht haben. Der Verdacht, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, hat sich teilweise erhärtet. Es wurde festgestellt, dass ein Umsatz von drei Millionen Euro wahrscheinlich nicht im Geschäftsjahr 2024, sondern erst 2025 verbucht werden durfte. Das Unternehmen hat daraufhin entschieden, alle relevanten „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen durch eine externe Rechtsanwaltskanzlei überprüfen zu lassen.

Die Situation hat sich nach mehreren Gewinnwarnungen und einer Abwärtskorrektur der Jahresprognosen weiter verschärft. Vor den Prüfungen lag der Aktienkurs noch über 40 Euro, ist jedoch mittlerweile um mehr als 30 Prozent gefallen. Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und der Transparenz, obwohl die finanziellen Auswirkungen der Bafin-Prüfung als gering eingeschätzt werden. Die Anleger hatten offenbar mit schlimmeren Nachrichten gerechnet, was den Kursanstieg erklären könnte.