Gerresheimer AG: Aktienkurs steigt trotz Bafin-Prüfung und Führungswechsel!
Die Gerresheimer AG, ein führender Hersteller von Verpackungen, hat in den letzten Wochen mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Am Montag zeigten sich die Anleger erleichtert über die Ergebnisse der Bafin-Prüfungen, die das Unternehmen seit September betreffen. Der Aktienkurs stieg um 3,2 Prozent auf 29,96 Euro, nachdem er zuvor auf etwa 26 Euro gefallen war. Dies deutet darauf hin, dass die Aktien möglicherweise einen Boden erreicht haben. Der Verdacht, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, hat sich teilweise erhärtet. Es wurde festgestellt, dass ein Umsatz von drei Millionen Euro wahrscheinlich nicht im Geschäftsjahr 2024, sondern erst 2025 verbucht werden durfte. Das Unternehmen hat daraufhin entschieden, alle relevanten „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen durch eine externe Rechtsanwaltskanzlei überprüfen zu lassen.
Die Situation hat sich nach mehreren Gewinnwarnungen und einer Abwärtskorrektur der Jahresprognosen weiter verschärft. Vor den Prüfungen lag der Aktienkurs noch über 40 Euro, ist jedoch mittlerweile um mehr als 30 Prozent gefallen. Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und der Transparenz, obwohl die finanziellen Auswirkungen der Bafin-Prüfung als gering eingeschätzt werden. Die Anleger hatten offenbar mit schlimmeren Nachrichten gerechnet, was den Kursanstieg erklären könnte.
Zusätzlich zu den finanziellen Schwierigkeiten kommt es bei Gerresheimer zu einem Führungswechsel. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dietmar Siemssen wird zum Monatsende sein Amt niederlegen, und Uwe Röhrhoff, der bereits von 2010 bis 2017 CEO war, übernimmt interimistisch. Siemssen hat in seiner Amtszeit den Jahresumsatz des Unternehmens auf über zwei Milliarden Euro gesteigert, jedoch musste das Unternehmen zuletzt eine schwächelnde Nachfrage und mehrere nach unten korrigierte Prognosen hinnehmen.
Die Bafin-Prüfung betrifft insbesondere die Buchungen von „Bill-and-Hold“-Geschäften, bei denen Waren in Rechnung gestellt, aber noch nicht ausgeliefert werden. Diese Praxis ist reguliert, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre finanziellen Ergebnisse nicht durch vorgezogene Buchungen aufblähen. Gerresheimer hat angekündigt, weiterhin mit der Bafin zu kooperieren, um eine vollständige Klärung der Vorwürfe zu erreichen. Die Anleger scheinen auf eine Stabilisierung des Unternehmens zu hoffen, während die Herausforderungen in der Unternehmensführung und die Unsicherheiten im Markt bestehen bleiben.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 28,90EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
