Vossloh-Aktien im Sinkflug: Analystenwarnung und Großauftrag in China!

Trotz der aktuellen Herausforderungen konnte Vossloh kürzlich einen Großauftrag in China über Schienenbefestigungssysteme im Wert von etwa 20 Millionen Euro gewinnen. Die Auslieferungen sind für 2027 geplant und betreffen einen Abschnitt einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Xining mit Chengdu verbindet. Vorstandsvorsitzender Oliver Schuster betonte die Bedeutung dieses Auftrags für die nachhaltige Mobilität und die technologische Exzellenz, die für solche Projekte erforderlich ist.

Die Aktien des Bahntechnikkonzerns Vossloh erlebten am Dienstag einen Rückgang auf 76,50 Euro, was den tiefsten Stand seit Juni markiert. Diese Entwicklung ist auf eine skeptische Einschätzung von Kepler Cheuvreux zurückzuführen, die die zuvor bestehende Kaufempfehlung aufhob. Bereits zuvor hatte eine Abstufung durch Oddo BHF die Aktien belastet, obwohl es zwischenzeitlich zu einer Erholung kam. Analyst Marc Zeck warnte, dass sinkende oder verzögerte Investitionen der Deutschen Bahn ein „Luftloch“ für Vossloh schaffen könnten, was die hohen Markterwartungen und damit verbundene Enttäuschungsrisiken verstärkt.

Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Vossloh ein Umsatzwachstum von 9,1 % auf 325,9 Millionen Euro, während der Auftragseingang um 26,8 % auf 324,8 Millionen Euro anstieg. Dies spiegelt eine anhaltend hohe Nachfrage im Bahninfrastrukturmarkt wider. Das EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 % auf 31,3 Millionen Euro, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 50,9 %, während die Nettofinanzverschuldung saisonal bedingt auf 186,5 Millionen Euro anstieg.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde nach der Übernahme von Sateba angepasst. Vossloh erwartet nun einen Umsatz zwischen 1,33 und 1,4 Milliarden Euro und ein EBIT von 116 bis 126 Millionen Euro. Die Integration von Sateba soll die Marktposition in Europa stärken und zusätzliche Wachstumspotenziale eröffnen. Vossloh bleibt optimistisch, dass die Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen trotz globaler Unsicherheiten stabil bleibt.

Insgesamt zeigt sich, dass Vossloh in einem dynamischen Markt agiert, jedoch auch mit Herausforderungen konfrontiert ist, die durch externe Bewertungen und Investitionsverzögerungen verstärkt werden.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 79,95EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.