Symrise senkt Wachstumsprognose: Markt reagiert mit Aktienrückgang!

Im dritten Quartal 2025 erzielte Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4 Prozent, was zu einem Gesamtumsatz von 3,78 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten führte. Der Rückgang des nominalen Umsatzes ist auf negative Währungseffekte und Anpassungen im Geschäftsportfolio zurückzuführen. Konzernchef Jean-Yves Parisot betonte, dass das Unternehmen sich auf kontrollierbare Faktoren konzentriert, um sich in einem herausfordernden Marktumfeld besser zu positionieren.

Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise hat seine Wachstumsprognose für das Jahr 2025 nach unten korrigiert. Der Konzern erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Schätzung von 3 bis 5 Prozent darstellt. Diese vorsichtige Einschätzung folgt auf eine Zielsenkung im Sommer und spiegelt die anhaltende Zurückhaltung der Verbraucher wider. Die EBITDA-Marge soll jedoch stabil bei rund 21,5 Prozent bleiben.

Die Reaktion des Marktes auf die gesenkte Prognose war negativ: Die Aktien von Symrise fielen vorbörslich um 5,3 Prozent auf etwa 76 Euro. Analysten, darunter Chris Counihan von Jefferies, äußerten sich kritisch zu den Quartalszahlen und erwarten, dass die Aktien unter Druck bleiben. Counihan senkte das Kursziel für die Symrise-Aktien von 71 auf 69 Euro und bewertete die Aktie weiterhin mit "Underperform".

Die verschiedenen Geschäftssegmente von Symrise zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Im Segment "Taste, Nutrition & Health" wurde ein organisches Wachstum von 1,2 Prozent erzielt, während das Segment "Scent & Care" ein Wachstum von 1,7 Prozent verzeichnete. Insbesondere die Nachfrage nach Duftstoffen blieb stabil, während die Aroma-Moleküle unter Druck standen.

Symrise setzt weiterhin auf seine ONE Symrise-Strategie, die auf profitables Wachstum und Effizienzsteigerung abzielt. Für 2025 plant das Unternehmen Kosteneinsparungen von 40 Millionen Euro, von denen bereits 30 Millionen Euro bis Ende September realisiert wurden. Trotz der Herausforderungen bekräftigt Symrise seine mittelfristigen Ziele und strebt ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent bis 2028 an.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung bei Symrise, dass das Unternehmen in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld agiert, in dem die Verbraucher zurückhaltend sind und die Marktbedingungen herausfordernd bleiben.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 73,82EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.