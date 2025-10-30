Nokia im Aufwind: Analysten heben Kursziele – Chance oder Risiko?

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 6,60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Janardan Menon betont, dass Nokia sich im Wandel befindet und zunehmend von seiner Präsenz in KI-Datenzentren profitiert. Diese Entwicklung könnte zu einem stetigen Wachstum führen, das in der Vergangenheit nicht zu beobachten war. Menon sieht auch eine Verbesserung der Profitabilität, obwohl die Aussichten im Mobilfunkbereich nicht durchweg positiv sind. Er erwartet jedoch keine größeren Enttäuschungen in diesem Segment.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Nokia-Aktien auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 6,10 Euro festgelegt. In einer Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal wurde betont, dass Nokia im Bereich Mobilfunknetze große Chancen sieht. Analyst Sandeep Deshpande hebt hervor, dass das starke Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Netzwerkarchitektur im Mobilfunksektor verändern wird. Nokia strebt an, eine führende Rolle in diesem Wandel einzunehmen, was auf eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens hinweist.

Die positiven Einschätzungen von JPMorgan und Jefferies kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Nokia-Aktie bereits die aktualisierten Kursziele beider Analysten überschritten hat. Dies wirft die Frage auf, ob der Markt möglicherweise zu optimistisch ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31 ist der höchste Wert, den die Aktie seit Jahren erreicht hat, was auf eine potenzielle Überbewertung hindeuten könnte.

Insgesamt zeigen die aktuellen Analysen, dass Nokia in einer Übergangsphase steckt, in der das Unternehmen seine Position im Mobilfunkmarkt und im Bereich KI-Datenzentren stärken möchte. Die Marktreaktionen auf die neuen Kursziele und die strategischen Ausrichtungen deuten darauf hin, dass Investoren optimistisch sind, jedoch auch vorsichtig bleiben sollten, da die Herausforderungen im Mobilfunkbereich weiterhin bestehen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Nokia die gesteckten Ziele erreichen kann und ob die positive Marktstimmung anhält.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 6,269EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.