Revolution im Supermarkt: REWE startet mit KI-Roboter CA-1 in Düsseldorf!

Der erste Standort in Düsseldorf Heerdt ist ab sofort für Kunden zugänglich, und weitere Standorte sind bereits in Planung. Der CA-1 Roboter bereitet frisch zubereitete Gerichte in Restaurantqualität autonom zu, wobei die Preise für Hauptgerichte bei 6 Euro beginnen. Das System nutzt vorausschauende Modelle zur Optimierung von Nachfrage und Effizienz, wodurch Lebensmittelverschwendung minimiert wird. Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Region West, betont, dass die Integration von KI-Robotik die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellt und den Einkauf zu einem Erlebnis der Zukunft macht.

Circus SE hat am 29. Oktober 2025 den erfolgreichen Launch seines autonomen KI-Robotersystems CA-1 in den REWE-Supermärkten bekannt gegeben. Unter der neuen Marke „Fresh & Smart“ wird das System in der REWE Region West eingeführt, die als globaler Vorreiter für Innovation im Einzelhandel gilt. Diese Integration stellt die weltweit erste Anwendung eines autonom kochenden KI-Roboters in einem Supermarkt dar und eröffnet Circus ein neues globales Wachstumsfeld.

Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus, hebt hervor, dass die Einführung von „Fresh & Smart“ die erste reale Anwendung physischer KI im Einzelhandel darstellt. Die Technologie ermöglicht einen frischen und hochwertigen Zugang zu Lebensmitteln und ist sowohl skalierbar als auch nachhaltig. Die Eröffnung in Düsseldorf markiert den Beginn von drei Pilotstandorten, wobei der nächste bereits in Kürze folgen soll.

Zusätzlich hat Circus SE am 28. Oktober 2025 die Übernahme eines internationalen Patentportfolios eines US-amerikanischen KI-Robotikunternehmens bekannt gegeben. Diese Akquisition umfasst 30 Patente und stärkt Circus' Position als globaler IP-Führer im Bereich KI-Robotik für autonome Versorgungssysteme. Mit dieser Erweiterung verfügt Circus nun über nahezu 40 Patente, die zentrale Technologien in Robotik und KI-Steuerung abdecken. Diese IP-Stärke schafft nicht nur Eintrittsbarrieren für Wettbewerber, sondern legt auch den Grundstein für langfristige technologische Führerschaft.

Die Übernahme erfolgt in Form einer Cash-Transaktion und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Circus plant, die neuen Patente in die Entwicklung der nächsten Generation seiner KI-Roboter, einschließlich des CA-1 und des CA-M für den Verteidigungssektor, zu integrieren. Diese Entwicklungen positionieren Circus als maßgeblichen Akteur in der nächsten industriellen Revolution und unterstreichen die Bedeutung von geistigem Eigentum in der KI-Robotik.

Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 19,63EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.