Borussia Dortmund: Kovac denkt über Guirassy-Pause nach – Pokalheld Kobel!

In der Partie gegen Frankfurt, die am Dienstagabend stattfand, gelang es Dortmund, sich mit einem 4:2 im Elfmeterschießen ins Achtelfinale des DFB-Pokals zu retten, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden hatte. Gregor Kobel, der Dortmunder Torhüter, wurde zum Helden des Abends, indem er den entscheidenden Elfmeter parierte. Der Sieg wurde von den mitgereisten Fans euphorisch gefeiert und könnte für die Mannschaft einen wichtigen Motivationsschub darstellen.

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat angedeutet, dass der zuletzt formschwache Stürmer Serhou Guirassy möglicherweise eine Pause erhalten könnte. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt äußerte Kovac, dass er noch Zeit habe, um über die Aufstellung nachzudenken. Guirassy, der seit dem 13. September auf ein Tor in der Bundesliga wartet, bleibt trotz seiner Ladehemmung ein zentraler Spieler im Dortmunder Angriff. Kovac betonte, dass er Guirassy den Rücken stärkt und dessen Einsatzbereitschaft schätzt.

Die Eintracht, die in der ersten Halbzeit durch Ansgar Knauff in Führung ging, verpasste es, das Spiel für sich zu entscheiden. Julian Brandt erzielte den Ausgleich für Dortmund kurz nach der Halbzeit. Trotz einer dominanten zweiten Hälfte gelang es den Dortmundern nicht, das Spiel in der regulären Spielzeit zu gewinnen, was in die Verlängerung führte. Dort blieben beide Teams torlos, bevor das Elfmeterschießen die Entscheidung brachte.

Kovac lobte die Teamleistung und den Kampfgeist seiner Spieler, während BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl den Sieg als verdient bezeichnete. Die Dortmunder zeigten sich nach dem Spiel optimistisch und betonten, dass der Pokal ein wichtiges Ziel sei. Kobel äußerte den Wunsch, den Titel zu gewinnen, und betonte den Teamgeist, der in der Mannschaft herrscht.

Die Rückkehr von Langzeitverletzten wie Emre Can und Julien Duranville wird für nach der Länderspielpause erwartet, wobei Kovac darauf besteht, dass die Spieler vollständig fit sein müssen, bevor sie wieder eingesetzt werden. Der Trainer hat derzeit keine größeren personellen Sorgen, was die Vorbereitung auf die kommenden Spiele erleichtert. Der Erfolg in Frankfurt könnte als Initialzündung für eine erfolgreiche Saison dienen, da Dortmund nach dem letzten Pokalsieg im Jahr 2021 strebt, wieder an die Spitze des deutschen Fußballs zurückzukehren.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 3,483EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.