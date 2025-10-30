2G Energy AG: Umsatzprognose sinkt, doch Wachstum bleibt in Sicht!

Die EBIT-Marge wird auf 6,5 bis 8,0 Prozent gesenkt, während zuvor 8,5 bis 9,5 Prozent prognostiziert wurden. Der Vorstand weist jedoch darauf hin, dass der Auftragseingang im dritten Quartal außerhalb der Ukraine um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, was auf eine positive Entwicklung in den etablierten Märkten hinweist. Insbesondere in Deutschland und Europa ohne die Ukraine zeigt sich ein starkes Wachstum, das durch ein neues Förderprogramm für Biogasproduzenten unterstützt wird.

Die 2G Energy AG hat am 28. Oktober 2025 ihre Umsatz- und EBIT-Margenprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angepasst. Der Umsatz wird nun auf 380 bis 400 Millionen Euro geschätzt, was einen Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 430 bis 440 Millionen Euro darstellt. Trotz dieser Anpassung wird ein Wachstum von bis zu 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Die Gründe für die Prognoseanpassung sind ein verzögerter Auftragseingang in Osteuropa sowie ein vorübergehend reduziertes Servicevolumen aufgrund einer ERP-Umstellung in Deutschland.

Für das Jahr 2026 bleibt die Wachstumsprognose unverändert bei einem Umsatz von 440 bis 490 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0 Prozent. Der Vorstand ist optimistisch, dass konkrete Projekte im neu adressierten Datacenter-Markt in Europa und Nordamerika sowie das deutsche Biomasse-Paket das Wachstum in den kommenden Jahren sichern werden. Diese Entwicklungen sind entscheidend, um die angestrebte jährliche Wachstumsrate von mindestens 10 Prozent zu erreichen.

Die 2G Energy AG, ein führender Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, hat in den letzten Jahren kontinuierlich an ihrer Marktposition gearbeitet. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage nach dezentralen Energielösungen und hat bereits über 9.000 Anlagen weltweit installiert. Die strategische Ausrichtung umfasst die Weiterentwicklung der Konzernstruktur, den Ausbau der Wärmepumpensparte und die Implementierung eines neuen ERP-Systems.

Insgesamt zeigt die 2G Energy AG trotz der kurzfristigen Herausforderungen eine positive Perspektive für die kommenden Jahre, unterstützt durch ein starkes Auftragsvolumen und die Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen.

