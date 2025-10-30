HelloFresh: Aktienrückkauf und stabile Q3-Zahlen trotz Umsatzrückgang!

Parallel dazu veröffentlichte HelloFresh am 30. Oktober 2025 die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025. Diese zeigen, dass das Unternehmen trotz eines währungsbereinigten Umsatzrückgangs von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr (1.658,3 Millionen Euro) eine stabile Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen konnte. Der Rückgang der Bestellungen um 12,9 % wurde durch einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts um 3,8 % auf 68,7 Euro teilweise kompensiert.

Am 27. Oktober 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation über ein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. Dezember 2024 beschlossen, Aktien im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 zurückzukaufen. Dieses Programm wurde am 13. August 2025 bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Die Rückkäufe werden durch die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG auf der Handelsplattform Xetra durchgeführt. Im Zeitraum vom 20. bis 24. Oktober 2025 wurden insgesamt 343.128 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 7,25 Euro pro Aktie zurückgekauft.

Die Produktgruppe der Kochboxen zeigte Verbesserungen, insbesondere durch das "ReFresh"-Programm in den USA, was sich positiv auf das Kundenverhalten auswirkte. Der Deckungsbeitrag ohne Wertminderungen betrug 24,5 % des Umsatzes, was die Effizienzsteigerungsmaßnahmen des Unternehmens unterstreicht. Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) belief sich auf 40,3 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

HelloFresh bleibt optimistisch und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025, die einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 6 % bis 8 % sowie ein AEBITDA zwischen 415 Millionen Euro und 465 Millionen Euro vorsieht. CEO Dominik Richter betonte die strategische Fokussierung auf Produktinvestitionen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses, um die Qualität und Vielfalt der Angebote zu steigern.

Insgesamt zeigt HelloFresh eine klare Strategie zur Effizienzsteigerung und Produktverbesserung, während das Unternehmen gleichzeitig auf die Herausforderungen des Marktes reagiert. Die Finanzkennzahlen und die positive Entwicklung des durchschnittlichen Bestellwerts deuten darauf hin, dass HelloFresh gut positioniert ist, um zukünftiges Wachstum zu fördern.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 7,43EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.