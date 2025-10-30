Exasol AG: Umsatzwachstum trotz ARR-Rückgang – Strategische Neuausrichtung!

Die Neuausrichtung des Unternehmens hin zu Fokus-Branchen zeigt positive Entwicklungen, da der ARR der Fokus-Kunden um 24,0 % auf 26,9 Millionen Euro gestiegen ist. Dies führt dazu, dass der Anteil der Fokus-Branchen am Gesamt-ARR auf 69,0 % angewachsen ist. Aufgrund der schnelleren als erwarteten Reduzierung des Geschäfts in den Nicht-Fokus-Branchen hat Exasol die ARR-Prognose für 2025 angepasst und rechnet nun mit einem Rückgang im einstelligen Prozentbereich, anstelle eines zuvor erwarteten Wachstums.

Die Exasol AG hat am 27. Oktober 2025 ein Update zu ihrem Geschäftsverlauf und der strategischen Transformation veröffentlicht. Im Rahmen dieser Mitteilung wurden vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 bekannt gegeben. Der Umsatz stieg um 8,9 % auf 31,7 Millionen Euro, während das EBITDA mit 3,0 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 1,0 Millionen Euro lag. Der Annual Recurring Revenue (ARR) verringerte sich jedoch um 4,1 % auf 39,0 Millionen Euro, was auf eine beschleunigte Reduzierung in Nicht-Fokus-Branchen zurückzuführen ist.

Trotz dieser Anpassung bleibt die Umsatzprognose unverändert, mit einem erwarteten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Prognose wurde auf einen Korridor von 3,5 bis 4,0 Millionen Euro präzisiert. Exasol erwartet, dass die Halbierung des ARR-Churns im Jahr 2026 die Grundlage für eine Rückkehr zum ARR-Wachstum bildet. Dies wird durch die Verschiebung von Vertragsabschlüssen in die kommenden Jahre und die Initiierung neuer strategischer Partnerschaften unterstützt.

Eine bedeutende Entwicklung ist die strategische Partnerschaft mit MariaDB, die am 22. Oktober 2025 bekannt gegeben wurde. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Marktposition von Exasol zu stärken, indem die Analytics Engine in die MariaDB Enterprise Platform integriert wird. Dies ermöglicht Unternehmen, Echtzeit-Einblicke aus großen Datenmengen zu gewinnen und erhöht die Sichtbarkeit von Exasol, insbesondere im US-Markt.

CEO Jörg Tewes betont, dass Exasol für das Geschäftsjahr 2025 robust aufgestellt ist und die Weichen für ein ARR-Wachstum im Jahr 2026 gestellt wurden. Ein Webcast für Investoren und Pressevertreter wurde ebenfalls angekündigt, um weitere Einblicke in die Unternehmensstrategie zu geben.

Die EXASOL Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,08EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.