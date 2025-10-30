Amadeus Fire: Umsatzrückgang und neue Akquisition – Was bedeutet das für die Zukunft?

Im September 2025 erwarb Amadeus Fire 100 Prozent der Anteile an der Masterplan.com GmbH, einer innovativen E-Learning-Plattform. Diese Akquisition soll das Wachstum im B2B-Bereich fördern und neue Cross-Selling-Potenziale erschließen. Trotz der strategischen Schritte bleibt der Vorstand vorsichtig, da die wirtschaftliche Lage in Deutschland schwach bleibt und keine wesentliche Belebung in Sicht ist.

Die Amadeus Fire Group hat im dritten Quartal 2025 eine herausfordernde Geschäftsentwicklung verzeichnet und bestätigt ihre Jahresprognose. Der Konzernumsatz betrug nach neun Monaten 277,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Rohertrag fiel um 22,5 Prozent auf 143 Millionen Euro, was die Rohertragsmarge auf 51,6 Prozent drückte. Die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft und die zurückhaltende Personalplanung der Unternehmen haben die Nachfrage nach Personaldienstleistungen und Weiterbildung negativ beeinflusst.

Die Personaldienstleistungen verzeichneten einen Umsatzrückgang von 22,9 Prozent auf 161 Millionen Euro. Der operative Rohertrag in diesem Segment sank um 26,7 Prozent, was zu einem signifikanten Rückgang des operativen EBITA um 61,4 Prozent auf 11,2 Millionen Euro führte. Die Unsicherheit auf Kundenseite führt zu verlängerten Entscheidungsprozessen und einer wachsenden Risikoaversion bei den Kandidaten, was den Markt weiter lähmt.

Im Bereich Weiterbildung sank der Umsatz um 9,8 Prozent auf 116,4 Millionen Euro. Der operative Rohertrag fiel um 17,1 Prozent, und das operative EBITA des Segments war mit minus 1,5 Millionen Euro erstmals negativ. Die rückläufigen Teilnehmerzahlen in der geförderten Weiterbildung sind auf Verzögerungen bei der Vergabe von Bildungsgutscheinen und Unsicherheiten im Bundeshaushalt zurückzuführen. Eine Restrukturierung bei Comcave, die im August eingeleitet wurde, belastete das Ergebnis mit einmaligen Kosten von 5,3 Millionen Euro.

Insgesamt erwartet der Vorstand ein operatives Ergebnis im unteren Bereich der zuvor prognostizierten Spanne von 15 bis 25 Millionen Euro. Die Aktien von Amadeus Fire reagierten negativ auf die Quartalszahlen und fielen um 3,6 Prozent. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die Umbaumaßnahmen und die Integration von Masterplan langfristig zu einem Wachstum ab 2026 führen könnten.

Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 50,30EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.