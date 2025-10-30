    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    Hellofresh mit Umsatzrückgang wegen schleppender Nachfrage - Ausblick bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzrückgang bei Hellofresh um 13,5 Prozent.
    • Verlust nach Anteilen Dritter steigt auf 49 Millionen Euro.
    • Jahresausblick bleibt trotz Rückgang unverändert.
    Foto: HelloFresh

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Jahresausblick wurde jedoch bestätigt. Die Umsätze fielen in den drei Monaten bis Ende September zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,3 Prozent.

    Während der Umsatz mit Kochboxen um 15,5 Prozent rückläufig war, gab die deutlich kleinere Sparte rund um Fertiggerichte 11,1 Prozent nach.

    Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) sank auf 40,3 Millionen Euro von 72,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verbuchte Hellofresh einen höheren Verlust nach Anteilen Dritter als im Vorjahr von gut 49 Millionen Euro. Im Vorjahr stand hier ein Verlust von mehr als 33 Millionen Euro zu Buche.

    Die Mitte August gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Das Management erwartet für das laufende Jahr weiter ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 415 Millionen bis 465 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Wertminderungen soll 175 bis 225 Millionen Euro erreichen. Beim Umsatz geht Hellofresh für 2025 weiter von einem währungsbereinigten Rückgang um 6 bis 8 Prozent aus./err/mis

    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 7,43 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +1,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +41,28 %/+27,15 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
