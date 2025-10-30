Porsche-Aktien im Aufwind: Erholungsrally nach starken Quartalszahlen!

Am Freitag nach Börsenschluss legte Porsche Quartalszahlen vor, die besser ausfielen als zunächst erwartet. Obwohl die Aktien am späten Freitag auf Tradegate noch vier Prozent niedriger gehandelt wurden, zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass die Anleger optimistisch sind. Die VW-Tochter berichtete jedoch auch von einem erheblichen Gewinneinbruch, der durch Milliardenkosten für die Verlängerung von Verbrennungsmotoren verursacht wurde. Analysten äußern sich gemischt zu den Ergebnissen: Während RBC-Analyst Tom Narayan den Umsatz als enttäuschend bezeichnete, übertraf das operative Ergebnis (EBIT) seine Schätzungen leicht. Jefferies-Analyst Philippe Houchois stellte fest, dass die Ergebnisse des dritten Quartals keine negativen Überraschungen mit sich brachten.

Die Aktien der Porsche AG haben in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Erholungsrally erlebt, die sich am Montag nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen fortsetzen könnte. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs um 1,4 Prozent auf 47,84 Euro, was die Möglichkeit eröffnet, im Xetra-Handel erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie zu klettern. Seit Mitte Oktober haben die Aktien fast 20 Prozent an Wert gewonnen, was auf eine positive Marktreaktion hinweist.

Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher wies darauf hin, dass außerordentliche Aufwendungen die Quartalszahlen dominierten und dass Porsche sich in einer Übergangsphase befindet. Diese Unsicherheit könnte die kurzfristige Entwicklung der Aktie beeinflussen.

Die Diskussionen unter den Anlegern zeigen, dass viele die Rationalität der Börse hinterfragen. Einige Kommentatoren glauben, dass die Börse zukünftige Entwicklungen vorwegnimmt und die schlechten Zahlen bereits eingepreist sind. Die Mehrheit der Anleger scheint zuversichtlich zu sein, dass es nicht schlimmer werden kann, was zu einer Stabilisierung des Kurses geführt hat.

Insgesamt bleibt die Situation für Porsche angespannt, da die Herausforderungen im Bereich der Verbrennungsmotoren und die Notwendigkeit, sich auf alternative Antriebstechnologien umzustellen, weiterhin bestehen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Porsche die notwendigen Schritte unternehmen kann, um das Vertrauen der Anleger langfristig zu gewinnen.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 48,09EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.