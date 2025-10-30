PVA TePla: Gewinnwarnung, aber Auftragseingang auf Rekordniveau!

Die PVA TePla AG hat am 28. Oktober 2025 eine Gewinnwarnung veröffentlicht und vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Trotz eines schwachen Umsatzes im dritten Quartal, der um zweistellig im Vergleich zum Vorjahr zurückging, konnte das Unternehmen einen signifikanten Auftragseingang von 72,8 Millionen Euro verzeichnen. Dies stellt das höchste Quartalsniveau der letzten drei Jahre dar und bestätigt die positive Dynamik der vergangenen Quartale. Die Anpassung der Umsatzprognose von zuvor 260-280 Millionen Euro auf nun 235-255 Millionen Euro ist auf Verzögerungen bei mehreren Projekten zurückzuführen, die durch handelspolitische Unsicherheiten verursacht wurden. Diese Verzögerungen führten dazu, dass einige Kunden ihre Lieferungen auf andere Fertigungsstandorte verlagerten, was die Umsatzrealisierung ins erste Halbjahr 2026 verschob.

Die schwache Umsatzentwicklung hat auch das EBITDA negativ beeinflusst, das mit 3,8 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert liegt. Infolgedessen wurde die EBITDA-Guidance auf 25-30 Millionen Euro gesenkt, zuvor lag diese bei 34-39 Millionen Euro. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen zeigt die Nachfrage nach den Produkten von PVA TePla eine robuste Basis, die auf ein starkes Wachstum im Jahr 2026 hindeutet. Analyst Bastian Brach von Montega AG hebt hervor, dass die Gewinnwarnung als zeitlich bedingt und nicht als Zeichen einer strukturellen Nachfrageschwäche interpretiert werden sollte.

Die positive Entwicklung des Auftragseingangs und die damit verbundenen Umsatzpotenziale lassen auf ein signifikantes Umsatz- und Margenwachstum im Jahr 2026 schließen. Montega hat daher die Schätzungen für die kommenden Jahre sowohl im Umsatz als auch im EBITDA angehoben und die Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 35,00 Euro bekräftigt. Die Privatbank Berenberg sieht ebenfalls Potenzial und hat das Kursziel auf 39 Euro belassen, wobei sie den Fokus auf den boomenden Auftragseingang legt, der als besserer Indikator für die Geschäftsaussichten des Unternehmens gilt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass PVA TePla trotz kurzfristiger Rückschläge gut positioniert ist, um von der robusten Nachfrage und den zukünftigen Projekten zu profitieren.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 27,21EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.