Volkswagen vor Krisenbilanz: Porsche-Verluste und Diesel-Skandal belasten!

Der Volkswagen-Konzern steht vor einer herausfordernden Situation, da er am Donnerstag seine Bilanz für das dritte Quartal vorlegt. Finanzvorstand Arno Antlitz wird die Ergebnisse während einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz präsentieren. Die Bilanz wird stark von den Problemen der Tochtergesellschaft Porsche beeinflusst, die bereits in der vergangenen Woche hohe Verluste im dritten Quartal gemeldet hat. Analysten erwarten, dass diese Schwierigkeiten auch die Ergebnisse von Volkswagen selbst belasten werden. Porsche hat aufgrund eines strategischen Schwenks zur Verlängerung der Verbrennerproduktion Milliardenkosten angehäuft, was zu einem Verlust von fast einer Milliarde Euro vor Zinsen und Steuern im dritten Quartal führte. Insgesamt sank das Ergebnis nach Steuern in den ersten neun Monaten um fast 96 Prozent. Volkswagen hatte bereits im September seine Jahresziele aufgrund dieser Probleme nach unten korrigiert und die Belastungen durch die Porsche-Neujustierung auf 5,1 Milliarden Euro geschätzt.

Zusätzlich zur finanziellen Lage sieht sich Volkswagen mit der Aufarbeitung des Dieselskandals konfrontiert. Am 17. November beginnt in Braunschweig ein weiteres Verfahren gegen fünf ehemalige Mitarbeiter, die wegen gewerbsmäßigen Betrugs und anderer Straftaten angeklagt sind. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2006 zurück und betreffen die Manipulation von Abgaswerten. Ein vorhergehendes Verfahren endete im Mai mit Verurteilungen von vier ehemaligen Führungskräften.

Parallel dazu wird ein steigender Chipmangel in der deutschen Industrie festgestellt. Laut dem Ifo-Institut klagten im Oktober 10,4 Prozent der Hersteller elektronischer und optischer Produkte über Materialknappheit, ein Anstieg im Vergleich zu 3,8 Prozent im April. Dies könnte das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen, insbesondere in der Automobilindustrie, die bereits vor möglichen Produktionsausfällen gewarnt hat.

In den USA steht Volkswagen zudem vor möglichen Arbeitsniederlegungen im Werk Chattanooga, da die Arbeiter der Gewerkschaft UAW die Verhandlungsführer bevollmächtigt haben, einen Ausstand auszurufen, falls die Verhandlungen über einen neuen Vertrag nicht zufriedenstellend verlaufen. Die Gewerkschaft kritisiert das letzte Angebot von Volkswagen als unzureichend in Bezug auf Jobsicherheit.

Insgesamt sieht sich Volkswagen mit finanziellen, rechtlichen und operativen Herausforderungen konfrontiert, die die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stark beeinflussen könnten.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 93,17EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.