Philips-Aktie stürzt nach FDA-Warnung: Vertrauen der Anleger wackelt!

Die Aktie des niederländischen Medizintechnikunternehmens Philips erlebte am Dienstagnachmittag einen signifikanten Rückgang, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Warnbrief veröffentlicht hatte. Der Kurs fiel um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro und erreichte damit den tiefsten Stand seit etwa einem Monat mit einem zwischenzeitlichen Tief von 22,78 Euro. Der Warnbrief resultierte aus Inspektionen in drei Produktionsstätten in den USA und den Niederlanden, bei denen festgestellt wurde, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprachen.

Das Analysehaus Jefferies bewertete Philips in Anbetracht dieser Entwicklungen mit einem Kursziel von 25 Euro und stufte die Aktie auf "Hold". Analyst Julien Dormois merkte an, dass die festgestellten Probleme zwar lösbar seien, jedoch das Unternehmen erneut in den Fokus von Qualitäts- und Sicherheitsbedenken rückten. Trotz der aktuellen Herausforderungen wird darauf hingewiesen, dass die Aktie von Philips im Vergleich zu Siemens Healthineers mit einem Bewertungsabschlag von 20 Prozent gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass die kurzfristigen Schwierigkeiten bereits in den Kurs eingepreist sein könnten.