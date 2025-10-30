Saubere Technologien: Deutschlands Chance auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit!

Die Studie betont, dass Klimaschutz nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine wirtschaftliche Chance darstellt. Die globalen klimabedingten Schäden belaufen sich in den letzten fünf Jahren auf über eine Billion US-Dollar, was die Dringlichkeit von Investitionen in nachhaltige Technologien unterstreicht. Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels, hebt hervor, dass Unternehmen, die auf nachhaltige Geschäftsmodelle setzen, ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und von den wachsenden Märkten profitieren können.

Der globale Markt für saubere Technologien zeigt ein beeindruckendes Wachstum und wird sich voraussichtlich in weniger als zehn Jahren verdoppeln, so eine aktuelle Studie von KfW Research und Deloitte, die im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP 30 veröffentlicht wurde. Deutschland hat sich als starker Akteur in diesem Sektor positioniert, mit einem Anteil von 13 Prozent an den weltweiten Green-Tech-Exporte. Dies übersteigt den deutschen Anteil am globalen Exportvolumen, der bei etwa sieben Prozent liegt. Die Studie hebt hervor, dass der Markt für saubere Technologien zwischen 2010 und 2022 sowie zwischen 2019 und 2024 jährlich um durchschnittlich 7,3 Prozent beziehungsweise 9,6 Prozent gewachsen ist.

Die KfW hat seit 2017 über 360 Milliarden Euro für Klima- und Umweltschutz zugesagt und plant bis 2026 weitere 40 Milliarden Euro. Deloitte-Experte Hans-Jürgen Walter weist darauf hin, dass Investitionen in Klimaschutz nicht nur Risiken mindern, sondern auch strategische Vorteile eröffnen. Die Studie identifiziert auch Herausforderungen, wie die Notwendigkeit, Technologien weiterzuentwickeln, die sich noch in der Demonstrationsphase befinden.

Um die Chancen des Klimaschutzes zu nutzen, sind gezielte politische Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören die Verringerung von Investitionsrisiken durch öffentliche und private Kapitalbeteiligung, die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie die Schaffung eines stabilen Rahmens für CO2-Preise. Die Studie fordert zudem verbindliche Standards und transparente Zertifizierungen für grüne Produkte.

Insgesamt zeigt die Studie, dass der Klimaschutz nicht nur eine moralische Verpflichtung ist, sondern auch ein bedeutendes wirtschaftliches Potenzial birgt. Unternehmen, die frühzeitig auf nachhaltige Technologien setzen, können sich in einem sich schnell verändernden Markt behaupten und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen.

