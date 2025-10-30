Neues Lkw-Mautsystem in den Niederlanden: tolltickets als Schlüsselpartner!

Die neue Maut wird auf Autobahnen sowie bestimmten Provinz- und Kommunalstraßen erhoben und basiert auf der zurückgelegten Strecke. Die Gebühren variieren je nach Fahrzeuggewicht, CO₂-Emissionsklasse und Euro-Emissionsklasse, wobei umweltfreundlichere und leichtere Fahrzeuge von niedrigeren Sätzen profitieren. Die RDW hat tolltickets als zuverlässigen Partner identifiziert, der sich auf die Bedürfnisse der Kunden konzentriert. Jan Strijk, Direktor für Mauterhebung bei der RDW, äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit und den bevorstehenden Genehmigungsprozess.

Die tolltickets GmbH, ein Tochterunternehmen der Kapsch TrafficCom AG, hat im Oktober 2025 einen Vertrag mit der niederländischen Kraftfahrzeugbehörde RDW unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung ist die Zulassung als Anbieter des European Electronic Toll Service (EETS) für das neue niederländische Lkw-Mautsystem, das am 1. Juli 2026 in Kraft treten soll. Dieses System wird für Lkw über 3.500 kg gelten und ersetzt das bestehende Eurovignetten-System.

Tolltickets plant, das neue Mautsystem über eine moderne On-Board-Unit (OBU) zugänglich zu machen, die die gefahrenen Kilometer automatisch erfasst und über sichere 4G-Konnektivität mit den nationalen Mautsystemen kommuniziert. Diese Technologie ist bereits in mehreren europäischen Ländern im Einsatz, darunter Belgien und Deutschland. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird tolltickets im April 2026 eine Vorregistrierung für Kunden anbieten, damit Flotten ihre Fahrzeuge im Voraus registrieren und die OBUs rechtzeitig erhalten können.

Quentin Couret, Geschäftsführer von tolltickets, betonte, dass die Partnerschaft mit der RDW ein bedeutender Schritt in Richtung einer vollständigen europäischen Mautinteroperabilität sei. Die Ausweitung der EETS-Präsenz auf die Niederlande soll ein einheitliches und effizientes Mauterlebnis für Transportunternehmen über Ländergrenzen hinweg schaffen.

In einem weiteren Kontext hat die Kapsch TrafficCom AG am 27. Oktober 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025/26 veröffentlicht, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Der Umsatz betrug rund 200 Millionen Euro, was eine Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr erforderlich machte. Die neue Umsatzprognose liegt bei etwa 450 Millionen Euro, was eine Reduzierung im Vergleich zur vorherigen Schätzung darstellt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Kapsch TrafficCom AG optimistisch hinsichtlich ihrer langfristigen Marktpositionierung.

Die Kapsch TrafficCom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 6,47EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.