Euro-Kurs im Auf und Ab: Was die Märkte jetzt bewegt!

Im Zollstreit zwischen den USA und China gab es eine vorläufige Einigung vor einem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping. Anleger blieben jedoch vorsichtig, da wichtige geldpolitische Entscheidungen bevorstanden, darunter die Leitzinsbeschlüsse der EZB und der US-Notenbank Fed.

Am Montag stieg der Euro-Kurs im späteren US-Handelsverlauf auf ein Tageshoch von 1,1652 US-Dollar, bevor er leicht auf 1,1649 Dollar zurückfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1640 Dollar fest, was eine leichte Aufwertung gegenüber dem Freitag darstellt. Der Dollar wurde zu 0,8591 Euro gehandelt. Die Konjunkturdaten aus Deutschland zeigten ein leicht verbessertes Ifo-Geschäftsklima im Oktober, wobei die Erwartungen der Unternehmen stiegen, während die Beurteilung der aktuellen Lage sich verschlechterte. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer prognostiziert, dass ein Fiskalpaket ab Anfang nächsten Jahres die Konjunktur ankurbeln könnte, warnt jedoch, dass das Wachstum aufgrund fehlender Reformen nur von kurzer Dauer sein könnte.

Am Dienstag zeigte der Euro im späten US-Handel nur geringe Bewegungen. Nach einem kurzen Rückgang unter 1,163 Dollar erholte sich die Gemeinschaftswährung und wurde bei 1,1661 Dollar gehandelt. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1630 Dollar fest. Der Euro profitierte von der Schwäche des Dollars, da die Märkte mit einer weiteren Zinssenkung der Fed rechneten, was den Dollar belastete. Für die EZB wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet.

Am Mittwoch geriet der Euro-Kurs nach geldpolitischen Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell unter Druck und fiel auf 1,1585 Dollar. Powell äußerte, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen steigen und eine Zinssenkung im Dezember nicht sicher sei. Die Fed hatte zuvor den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, jedoch fehlten wichtige Konjunkturdaten aufgrund eines Shutdowns in den USA, was die Entscheidungen der Notenbank erschwerte.

Vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch sank der Euro leicht auf 1,1635 Dollar. Die Märkte erwarteten eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte und waren besonders auf die Stellungnahme der Fed und die Aussagen von Powell gespannt. Der anhaltende Shutdown beeinträchtigte die Datenlage und ließ die Fed im "Blindflug" agieren. Die kommenden US-Verbraucherpreise könnten den weiteren Verlauf der Märkte beeinflussen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,162USD auf Forex (30. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.