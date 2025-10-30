UBS übertrifft Erwartungen: Gewinnsprung von 74% im Q3 2023!

Vor Steuern erzielte die UBS einen Gewinn von 2,83 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 47 Prozent entspricht. Bereinigt um verschiedene Posten lag der Vorsteuergewinn sogar bei 3,59 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 50 Prozent entspricht. Die Erträge der Bank stiegen um 3 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar, während die Aufwendungen um 4 Prozent auf 9,8 Milliarden US-Dollar sanken. Das Kosten/Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf 77,0 Prozent, und auf bereinigter Basis fiel es sogar unter 70 Prozent.

Die UBS hat im dritten Quartal 2023 einen beeindruckenden Gewinn von 2,48 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese positive Entwicklung übertraf die Erwartungen der Analysten erheblich. Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg war die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 668 Millionen US-Dollar, die durch die Beilegung zweier bedeutender Rechtsfälle ermöglicht wurde: einer außergerichtlichen Einigung im Steuerstreit mit Frankreich und dem Abschluss eines Falls im Zusammenhang mit Ramsch-Hypotheken der übernommenen Credit Suisse in den USA.

Im Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung konnte die UBS Netto-Neugelder in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar anziehen, was das verwaltete Vermögen auf insgesamt 6,9 Billionen US-Dollar erhöhte. Dies zeigt das anhaltende Vertrauen der Kunden in die Bank. Zudem berichtete die UBS über Fortschritte bei der Integration der Credit Suisse, wobei die Überführung der Kundenkonten in der Schweiz bereits zu über zwei Dritteln abgeschlossen ist. Die Bank hat zudem Kosten in Höhe von 900 Millionen US-Dollar eingespart und ihr Ziel von 10 Milliarden US-Dollar an Einsparungen bis Ende des Jahres bereits ein Quartal früher erreicht.

UBS-Chef Sergio Ermotti äußerte sich optimistisch über die finanziellen Ergebnisse, wies jedoch auf die makroökonomischen Unsicherheiten hin, die die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft belasten könnten. Insbesondere die Stimmung auf den Märkten könnte sich schnell ändern, was die Transaktionstätigkeit beeinflussen könnte.

Zusätzlich plant die UBS, bis 2026 eine nationale Banklizenz in den USA zu beantragen, was sie zur ersten Schweizer Bank machen würde, die eine solche Lizenz erhält. Dies würde es der Bank ermöglichen, ihr Geschäft über die bisherigen Grenzen hinaus auszudehnen.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 33,05EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.