Siltronic-Aktien: Nach Kurssturz auf Rekordhoch – Was Anleger wissen müssen!

Trotz der positiven Kursentwicklung sieht sich Siltronic weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Unternehmenschef Michael Heckmeier rechnet für 2025 mit einem Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro bedeutet. Der operative Gewinn (EBITDA) soll zwischen 22 und 24 Prozent liegen, was eine Anpassung gegenüber den zuvor avisierten 21 bis 25 Prozent darstellt.

Die Aktien von Siltronic, einem Zulieferer der Halbleiterindustrie, haben am Dienstagmittag nach einem turbulenten Handelsverlauf bei 58,75 Euro stagnieren können. Zu Handelsbeginn fiel der Kurs zunächst um 3 Prozent, erholte sich jedoch schnell und erreichte mit 61,75 Euro ein Zwölfmonatshoch. Im September war der Kurs auf ein Tief von 31,70 Euro gefallen, was einem Rückgang seit 2016 entspricht. Seitdem hat sich der Wert der Aktien nahezu verdoppelt.

Im dritten Quartal erzielte Siltronic einen Umsatz von über 300 Millionen Euro, was einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Produkte des Unternehmens, Silizium-Wafer, sind entscheidend für die Herstellung von Computer-Prozessoren und Speicherchips. Analyst Constantin Hesse von Jefferies sieht jedoch Anzeichen dafür, dass der Tiefpunkt erreicht sein könnte. Er betont, dass die Ergebnisse keine Überraschungen boten und Einsparungen dazu beigetragen haben, Lieferverzögerungen zu kompensieren. Trotz temporärer Umsatz- und Profitabilitätseinbußen aufgrund von Lieferverschiebungen und negativen Währungseffekten bleibt das Unternehmen optimistisch, seine Jahresziele zu erreichen.

Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen, was auf eine positive Marktprognose hinweist. Analyst Hesse hebt hervor, dass die Ergebnisse des Unternehmens im Rahmen der Erwartungen lagen und die Stabilität des Aktienkurses nach den Quartalszahlen überrascht hat.

Insgesamt zeigt sich, dass Siltronic in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, jedoch durch gezielte Einsparungen und eine mögliche Stabilisierung der Nachfrage auf Kurs bleibt, um die gesetzten Jahresziele zu erreichen. Die Marktentwicklung und die Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen werden entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung sein.

