Relai erhält MiCA-Lizenz: Bitcoin für alle in der EU zugänglich machen!

Mit der MiCA-Lizenz plant Relai, seine Dienstleistungen auf die gesamte EU auszuweiten und dabei eine Reihe neuer Funktionen anzubieten. Dazu gehören Instant SEPA-Überweisungen, die es Nutzern ermöglichen, innerhalb weniger Sekunden Bitcoin zu kaufen, sowie höhere Handelslimits und transparente Preisgestaltung. Zudem wird Relai Bildungsinhalte bereitstellen und Veranstaltungen in verschiedenen EU-Ländern organisieren, um das Bewusstsein und das Verständnis für Bitcoin zu fördern.

Die Schweizer Bitcoin-App Relai hat am 28. Oktober 2025 die MiCA-Lizenz von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF erhalten. Damit gehört Relai zu den ersten Unternehmen, die diese Lizenz für den Betrieb als Crypto-Asset Service Provider (CASP) in der Europäischen Union erhalten haben. Diese Lizenz ist ein bedeutender Schritt für das Unternehmen, das sich als innovativer Anbieter im Bereich digitaler Vermögenswerte etabliert hat und bereits über 500.000 App-Downloads verzeichnen kann.

Julian Liniger, Mitgründer und CEO von Relai, äußerte sich stolz über den Erhalt der Lizenz und betonte die Bedeutung dieses Schrittes für die gesamte Bitcoin-Branche in Europa. Adem Bilican, Mitbegründer und Präsident von Relai EU, hob hervor, dass das Ziel des Unternehmens darin besteht, Bitcoin für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen, und zwar auf eine einfache, sichere und regulierte Weise.

Relai hebt sich durch seinen Ansatz zur Selbstverwahrung ab, da die App es Nutzern ermöglicht, ihre Bitcoin selbst zu verwalten, anstatt sie auf der Plattform zu lagern. Dies fördert die finanzielle Unabhängigkeit der Nutzer und bietet gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen hat sich als einer der am schnellsten wachsenden Startups in Europa etabliert und wurde im September 2025 mit der Auszeichnung „Top 100 Swiss Startup“ für das beste Fintech geehrt.

Die MiCA-Verordnung ermöglicht es Relai, innovative Produkte zu entwickeln und sich in einem dynamischen Markt zu positionieren. In den kommenden Monaten plant das Unternehmen, Marketingkampagnen und Veranstaltungen für 2026 zu organisieren und die App weiter zu verbessern. Relai ist bestrebt, seine Dienstleistungen in der EU nach Abschluss des Passporting-Anmeldeverfahrens auszubauen und damit die Zugänglichkeit von Bitcoin für eine breitere Nutzerbasis zu erhöhen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 110.958USD auf CryptoCompare Index (30. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.