    HSBC bildet 1,1 Milliarden Dollar Rückstellung für Madoff-Skandal

    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    Die britische Großbank HSBC hat angekündigt, eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar (ca. 0,9 Milliarden Euro) für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrug von Bernard Madoff zu bilden. Diese Rückstellung wird sich voraussichtlich um etwa 0,15 Prozentpunkte auf die CET1-Kapitalquote der Bank auswirken. Die Entscheidung folgt auf eine Gerichtsentscheidung in Luxemburg, in der HSBC seit 2009 gegen eine Klage eines ehemaligen Fonds kämpft, der Rückzahlungen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar oder Schadenersatz in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar fordert. HSBC plant, gegen die abgewiesenen Ansprüche Berufung einzulegen und die Höhe der geforderten Summe anzufechten.

    Bernard Madoff hatte ein Schneeballsystem betrieben, das Anleger um Milliarden betrog. Der gesamte Schaden, der durch seine nicht existierenden Investitionen entstand, wird auf 65 Milliarden Dollar geschätzt. Madoff wurde 2009 verurteilt und starb 2021 im Gefängnis.

    Trotz der Belastung durch die Rückstellung zeigt HSBC eine optimistische Perspektive für das laufende Jahr. Im dritten Quartal 2023 erzielte die Bank eine Eigenkapitalrendite von 16,4 Prozent, was einen Anstieg von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Management rechnet nun mit einer Eigenkapitalrendite im mittleren Zehnprozentbereich für 2025, was eine Verbesserung gegenüber den vorherigen Prognosen darstellt. Zudem wurde das Ziel für den Zinsüberschuss um eine Milliarde Dollar auf 43 Milliarden Dollar oder mehr angehoben.

    Die Quartalszahlen wurden an der Börse positiv aufgenommen, und die Aktien der HSBC stiegen um fast vier Prozent auf 105,80 Hongkong-Dollar. Der Gewinn vor Steuern stieg um rund drei Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn aufgrund der Rückstellungen um fast ein Fünftel auf 5,5 Milliarden Dollar zurückging.

    HSBCs Vorstandschef Georges Elhedery betonte die anhaltende Dynamik in den Erträgen der vier Geschäftsbereiche der Bank und die Fortschritte bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Die Bank plant, ihre Strukturen weiter zu vereinfachen und den Fokus auf das Geschäft in Asien sowie auf vermögende Kunden zu legen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die vollständige Übernahme der Tochtergesellschaft Hang Seng Bank, für die bis zu 14 Milliarden Dollar eingeplant sind.



    HSBC Holdings

    -0,33 %
    +6,64 %
    +1,67 %
    +12,13 %
    +38,38 %
    +132,38 %
    +243,42 %
    +69,92 %
    +10,18 %
    ISIN:GB0005405286WKN:923893

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 12,07EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
