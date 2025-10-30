Amundi erwirbt 3,13 % an NORMA Group – Was bedeutet das für Anleger?

Ebenfalls am 27. Oktober 2025 gab die NORMA Group bekannt, dass im Rahmen eines Werthaltigkeitstests ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill in der Region EMEA in Höhe von rund 50 Millionen Euro identifiziert wurde. Dieser Wertberichtigungsbedarf resultiert aus veränderten Umsatzannahmen für die kommenden Geschäftsjahre. Trotz dieser Anpassung bleibt die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2025 unverändert. Das Unternehmen betont, dass der Wertberichtigungsbedarf keine Auswirkungen auf die Liquidität haben wird.

Am 28. Oktober 2025 veröffentlichte die NORMA Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europäische Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch Amundi S.A., die nun 3,08 % der Stimmrechte an der NORMA Group halten. Dies entspricht 982.496 Stimmrechten, die Amundi direkt zugerechnet werden. Zusätzlich hält Amundi 14.341 Stimmrechte in Form von Wertpapieren, was einen Anteil von 0,05 % ausmacht. Insgesamt ergibt sich somit ein Stimmrechtsanteil von 3,13 % an der NORMA Group, die eine Gesamtzahl von 31.862.400 Stimmrechten aufweist.

Die NORMA Group plant, die Zahlen zum dritten Quartal am 4. November 2025 zu veröffentlichen. Die Marktreaktion auf die Mitteilung war zunächst negativ, der Aktienkurs fiel jedoch nur kurzzeitig. Die Unternehmensführung zeigt sich optimistisch und bestätigt die bestehenden finanziellen Ziele, was auf eine solide operative Basis hinweist.

Die NORMA Group SE, mit Sitz in Maintal, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Verbindungstechniken und Autozulieferer. Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung und die Bekanntgabe des Wertberichtigungsbedarfs sind Teil der regulären Informationspflichten des Unternehmens gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Die Transparenz in der Kommunikation wird als wichtig erachtet, um das Vertrauen der Aktionäre und Marktteilnehmer zu stärken.

Insgesamt zeigt die NORMA Group, dass sie trotz Herausforderungen in der Region EMEA gut aufgestellt ist und ihre strategischen Ziele weiterhin verfolgt.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 14,38EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.