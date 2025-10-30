Deutsche Konsum REIT-AG: VBL überschreitet 25%-Stimmrechtsgrenze!

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) wurde als Mitteilungspflichtiger identifiziert. Am 21. Oktober 2025 überschritt die VBL mit ihren Tochtergesellschaften die Schwelle von 25 % der Stimmrechte an der Deutschen Konsum REIT-AG. Der Gesamtanteil an Stimmrechten beträgt nun 25,36 %, wobei 24,97 % direkt und 0,39 % über Instrumente gehalten werden. Dies stellt eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der nur 24,97 % der Stimmrechte angegeben wurden.

Am 28. Oktober 2025 veröffentlichte die Deutsche Konsum REIT-AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über wesentliche Änderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens, insbesondere über den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Die Mitteilung enthielt auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, die die Anteile der verschiedenen Tochtergesellschaften der VBL aufschlüsselten. Die MS 1 alpha invest GmbH, MS 1 beta invest GmbH, MS 1 gamma invest GmbH, MS 1 delta invest GmbH, MS 1 epsilon invest GmbH, MS 1 sigma invest GmbH und MS 1 omega invest GmbH sind die Hauptaktionäre, die jeweils über 3 % der Stimmrechte verfügen.

Zusätzlich kündigte die Deutsche Konsum REIT-AG eine außerordentliche Hauptversammlung für den 4. Dezember 2025 an, die in Berlin stattfinden wird. Auf dieser Versammlung sollen die Aktionäre über eine Sanierungskapitalerhöhung abstimmen, die Teil eines umfassenden Sanierungskonzepts ist, das in Zusammenarbeit mit der FTI-Andersch AG entwickelt wurde. Die geplante Kapitalerhöhung umfasst eine Mischung aus Bar- und Sachkapitalerhöhung, wobei Forderungen aus Namens- und Wandelschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 120 Millionen Euro als Sacheinlage eingebracht werden sollen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat zudem eine Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Pflichtangebots erteilt, falls es im Rahmen der Sanierungskapitalerhöhung zu einer Kontrolle durch die VBL oder verbundene Unternehmen kommt.

Die Deutsche Konsum REIT-AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das sich auf Einzelhandelsimmobilien in Deutschland konzentriert und im Prime Standard der Deutschen Börse sowie an der JSE in Südafrika gelistet ist.

Die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,928EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.