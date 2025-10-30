Insolvenz bei Segula: Opel-Testzentrum vor Schließung – 287 Jobs in Gefahr!
Der Autokonzern Stellantis, zu dem auch die deutsche Tochter Opel gehört, steht vor der Herausforderung, einen neuen Betreiber für sein Autotest-Zentrum bei Frankfurt zu finden. Der bisherige Betreiber, die Segula Technologies GmbH, hat Insolvenz angemeldet und konnte keinen neuen Investor gewinnen. Infolgedessen werden die Teststandorte in Rodgau-Dudenhofen und Rüsselsheim geschlossen. Dies hat zur Folge, dass 287 Mitarbeiter zum Ende des Monats Oktober ihre Kündigung erhalten. Ein kleines Team wird jedoch bis zum Jahresende weiterhin für die Abwicklung der Anlagen zuständig sein. Für 82 langjährige Mitarbeiter am Standort Dudenhofen wird eine Transfergesellschaft eingerichtet, um ihnen neue berufliche Perspektiven zu bieten.
Das Testzentrum, das 1966 eröffnet wurde, zählt zu den größten in Europa und bietet eine Vielzahl von Teststrecken, darunter Rüttelstrecken, Steilwandkurven und Schleuderfelder. Segula Technologies hatte nach der Übernahme von Opel durch die PSA-Gruppe eine bedeutende Rolle in der Entwicklungsabteilung und bei Fahrzeugtests übernommen. Trotz der Insolvenz wurden die Kapazitäten des Testzentrums auch anderen Herstellern angeboten, und es wurden Investitionen getätigt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Die Insolvenz von Segula Technologies wurde im Juli 2023 in Eigenverwaltung angemeldet. Die deutsche Segula-Holding sowie deren Tochtergesellschaften für Arbeitnehmerüberlassung und Ingenieurdienstleistungen sind von der Insolvenz nicht betroffen. Das Gelände des Testzentrums bleibt im Besitz von Opel, und das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach potenziellen neuen Betreibern. Ein Sprecher von Opel bestätigte, dass Gespräche mit möglichen Interessenten laufen, während das Prüffeld vorübergehend stillgelegt wird.
Die Schließung des Testzentrums stellt nicht nur eine Herausforderung für die betroffenen Mitarbeiter dar, sondern wirft auch Fragen zur zukünftigen Nutzung des Geländes auf. Stellantis und Opel müssen nun strategische Entscheidungen treffen, um die Testkapazitäten langfristig zu sichern und die Entwicklung neuer Fahrzeuge voranzutreiben. Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen die Automobilindustrie konfrontiert ist, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und technologischer Veränderungen.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 9,743EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
