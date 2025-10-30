ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Aktienrückkauf
- ING optimistisch trotz Gewinnrückgang im Sommer.
- Eigenkapitalrendite soll über 12,5 Prozent steigen.
- Aktienrückkauf von 1,1 Milliarden Euro geplant.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING wird trotz eines Gewinnrückgangs im Sommer optimistischer. So soll die Eigenkapitalrendite jetzt mehr als 12,5 Prozent erreichen, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Zudem erwartet ING-Chef Steven van Rijswijk jetzt Erträge von etwa 22,8 Milliarden Euro und damit etwa 200 Millionen mehr als bislang gedacht.
Zugleich sollen die Kosten am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 12,5 bis 12,7 Milliarden Euro liegen. Unterdessen will das Geldhaus für 1,1 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.
Im dritten Quartal sanken die Erträge der Bank im Jahresvergleich jedoch leicht auf 5,9 Milliarden Euro. Weil die Betriebskosten um fast vier Prozent stiegen, schrumpfte der Überschuss um rund fünf Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet./stw/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 21,10 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,55 %.
Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 65,25 Mrd..
ING Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -7,88 %/+15,15 % bedeutet.
