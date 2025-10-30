Evotec SE: Ergebnisse 2025 – Spannende Einblicke in die Zukunft der Medizin!

Evotec hat sich als Innovator in der Wirkstoffforschung und -entwicklung etabliert, indem es modernste Technologien und KI-gestützte Ansätze integriert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von der Entwicklung niedermolekularer Verbindungen bis hin zu Biologika und Zelltherapien reichen. Evotec arbeitet eng mit den Top-20-Pharmaunternehmen sowie über 800 Biotech-Firmen und akademischen Einrichtungen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Die Partnerschaften sind flexibel gestaltet und reichen von Einzelprojekten bis hin zu umfassenden Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.

Evotec SE, ein führendes Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Hamburg, wird am 5. November 2025 die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2025 bekanntgeben. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen einer Zwischenmitteilung, die in einer Telefonkonferenz näher erläutert wird. Diese Konferenz wird auf Englisch abgehalten und bietet Einblicke in die aktuellen Geschäftsentwicklungen sowie die Schwerpunkte des Berichtszeitraums. Interessierte können sich für den Audio-Webcast anmelden, der um 14:00 Uhr deutscher Zeit beginnt. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Ein bemerkenswerter Erfolg in der jüngeren Vergangenheit ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (BMS), die 2016 begann und 2023 um acht Jahre verlängert wurde. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, innovative Therapien zu entwickeln, die nicht nur Symptome behandeln, sondern Krankheiten grundlegend verändern. Im Rahmen dieser Kooperation hat Evotec Fortschritte in der präklinischen Forschung erzielt, insbesondere bei der Entwicklung von Medikamenten für neurologische Erkrankungen. Für diese Fortschritte erhält Evotec 25 Millionen US-Dollar, was etwa 3,1 % des Umsatzes des Vorjahres entspricht.

Trotz eines Rückgangs der Evotec-Aktie um über 80 % in den letzten vier Jahren bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seiner Vision und Zukunftsaussichten. Mit einem Portfolio von über 100 eigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten konzentriert sich Evotec auf bedeutende therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Immunologie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 4.800 Experten und betreibt Standorte in Europa und den USA, die sich gegenseitig ergänzen.

