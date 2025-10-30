Porsche-Schock reißt Volkswagen tief in die Verlustzone

Ohne diese Sondereffekte hätte die operative Marge laut Finanzvorstand Arno Antlitz bei 5,4 Prozent gelegen. "Das ist im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld eigentlich ein ordentlicher Wert", sagte er. Im Tagesgeschäft zeigte sich der Konzern stabil: Der Umsatz stieg im Quartal um 2,3 Prozent auf 80,3 Milliarden Euro, der Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft erreichte 3,15 Milliarden Euro.

Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern verbuchte einen operativen Verlust von 1,3 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 2,8 Milliarden Euro erzielt worden war. Belastet wurde das Ergebnis durch milliardenschwere Abschreibungen und strategische Korrekturen bei Porsche sowie durch neue US-Zölle. Die Gesamtbelastung summierte sich auf 7,5 Milliarden Euro. Damit fiel das Minus zwar geringer aus als von Analysten erwartet, markiert aber dennoch einen der schwächsten Quartalswerte der vergangenen Jahre.

Dennoch schrumpfte der Nettogewinn in den ersten neun Monaten um mehr als 60 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Vor allem die Sportwagentochter Porsche belastete den Konzern erheblich. Deren Strategie-Schwenk zurück zum Verbrenner brachte im dritten Quartal einen operativen Verlust von fast einer Milliarde Euro, in den ersten neun Monaten brach das Ergebnis nach Steuern um rund 96 Prozent ein. Vorstandschef Oliver Blume versucht gegenzusteuern, indem er Batterie- und Softwareprojekte zurückfährt und Partnerschaften mit Xpeng in China sowie Rivian in den USA ausbaut.

Auch neue Zölle auf US-Importe setzten VW zu, während die schwache Nachfrage in China und Nordamerika anhält. Im Gegenzug legte das Europa-Geschäft zu, vor allem dank starker Zahlen von Skoda und Seat. Der Absatz von Elektroautos stieg konzernweit um ein Drittel, sie machen inzwischen über zehn Prozent aller Verkäufe aus.

Die Kernmarke Volkswagen profitierte von einem harten Sparkurs. Die operative Marge kletterte leicht auf 2,3 Prozent. Bis 2030 sollen laut Sanierungsplan rund 35.000 Stellen gestrichen werden, fast ein Viertel der deutschen Belegschaft.

Der Konzern bestätigte seinen Ausblick: Für 2025 erwartet VW Umsätze auf Vorjahresniveau und eine operative Marge zwischen zwei und drei Prozent. Voraussetzung sei jedoch eine stabile Halbleiterversorgung – insbesondere angesichts drohender Engpässe beim niederländischen Hersteller Nexperia. "Unser Fokus wird auf der gezielten Nutzung unserer Größe und Synergien innerhalb des Konzerns liegen", sagte Antlitz.

