Baader Trading Days: Neues Wochenende-Handelsangebot für Privatanleger!

Die Baader Trading Days zogen rund 2.000 Teilnehmer an und boten eine Plattform für Wissensvermittlung und Networking. Experten wie Markus Koch und Tim Schäfer hielten Vorträge zu aktuellen Themen im Wertpapierhandel, während Ralf Schumacher Einblicke in die Übertragbarkeit von Rennsportprinzipien auf das Trading gab. Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, betonte die hohe Nachfrage nach solchen Informationsformaten und die Bedeutung der Veranstaltung für die Finanzbildung von Privatanlegern.

Die Baader Bank AG hat am 25. und 26. Oktober 2025 die ersten Baader Trading Days in München veranstaltet, ein Finanz-Event, das sich an Privatanleger richtet. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch der Wochenendhandel eingeführt, der es ermöglicht, etwa 2.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile samstags von 14 bis 19 Uhr zu handeln. Der Handel erfolgt zunächst im außerbörslichen Bereich über ein „Request for Quote“-Verfahren und soll bald auch auf den Sonntag ausgeweitet werden.

Zusätzlich zu den Trading Days hat die Baader Bank am 30. Oktober 2025 ihre Neunmonatszahlen veröffentlicht. Das Ergebnis vor Steuern im Konzern hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 57,1 Millionen Euro verdoppelt, was einer Eigenkapitalrendite von 27,6 % entspricht. Die Gesamterträge stiegen um 30 % auf 228,4 Millionen Euro, vor allem durch ein verbessertes Ergebnis im Handelsgeschäft, das sich auf 96,1 Millionen Euro erhöhte. Das Depotvolumen der B2B2C-Depots wuchs um 23 % auf 56 Milliarden Euro.

Die Baader Bank verzeichnete auch einen Anstieg der Mitarbeiterzahl auf 660 und plant, ihre Handelsangebote weiter auszubauen, einschließlich der Einführung neuer B2B-Partnerschaften und der Vermarktung ihrer Handelsmarke „Baader Trading“. Die Bank bleibt finanziell stabil, mit einer Bilanzsumme von 4,5 Milliarden Euro und einer Gesamtkapitalquote von 23,29 %.

Insgesamt zeigen die Baader Trading Days und die positiven Geschäftszahlen der Baader Bank das Engagement des Unternehmens, Privatanleger zu unterstützen und die Finanzbildung zu fördern, während es gleichzeitig seine Marktposition durch innovative Handelsangebote und Partnerschaften stärkt.

Die Baader Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 6,375EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.