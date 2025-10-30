Scout24: Rekordwachstum und Aktienrückkauf – So stark ist das Unternehmen!

Scout24 SE hat am 27. Oktober 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der der Aktienrückkauf im Zeitraum vom 20. bis 24. Oktober 2025 bekannt gegeben wurde. In diesem Zeitraum erwarb das Unternehmen insgesamt 12.371 Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms, das bereits am 3. April 2025 angekündigt wurde. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplattformen getätigt, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 100,77 und 102,00 Euro pro Stück zurückgekauft wurden. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 24. Oktober 2025 bereits 541.131 Aktien zurückgekauft.

Zusätzlich hat Scout24 am 30. Oktober 2025 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, die ein starkes Umsatzwachstum von 15,0 % auf 165,6 Millionen Euro zeigen. Im Neunmonatszeitraum stieg der Umsatz um 15,3 % auf 483,8 Millionen Euro. Dieses Wachstum wurde durch eine hohe Kundennachfrage in beiden Segmenten, Professional und Private, sowie durch ein starkes Geschäft mit Einzelinseraten und CRM-Software-Lösungen unterstützt. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 61,9 %, was auf die kontinuierliche Effizienzsteigerung und Synergien aus der Interkonnektivitätsstrategie zurückzuführen ist.