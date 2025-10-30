Scout24: Rekordwachstum und Aktienrückkauf – So stark ist das Unternehmen!
Scout24 SE hat am 27. Oktober 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der der Aktienrückkauf im Zeitraum vom 20. bis 24. Oktober 2025 bekannt gegeben wurde. In diesem Zeitraum erwarb das Unternehmen insgesamt 12.371 Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms, das bereits am 3. April 2025 angekündigt wurde. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplattformen getätigt, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 100,77 und 102,00 Euro pro Stück zurückgekauft wurden. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 24. Oktober 2025 bereits 541.131 Aktien zurückgekauft.
Zusätzlich hat Scout24 am 30. Oktober 2025 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, die ein starkes Umsatzwachstum von 15,0 % auf 165,6 Millionen Euro zeigen. Im Neunmonatszeitraum stieg der Umsatz um 15,3 % auf 483,8 Millionen Euro. Dieses Wachstum wurde durch eine hohe Kundennachfrage in beiden Segmenten, Professional und Private, sowie durch ein starkes Geschäft mit Einzelinseraten und CRM-Software-Lösungen unterstützt. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 61,9 %, was auf die kontinuierliche Effizienzsteigerung und Synergien aus der Interkonnektivitätsstrategie zurückzuführen ist.
Das Unternehmen verzeichnete auch ein signifikantes Wachstum des Ergebnisses je Aktie, das um 55,9 % auf 2,64 Euro stieg. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs um 20,3 % auf 2,55 Euro. Der operative Cashflow stieg um 15,2 % auf 225 Millionen Euro, was die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstreicht. Trotz eines Anstiegs der operativen Kosten um 11,1 % blieb der Kostenanstieg hinter dem Umsatzwachstum zurück, was auf einen fortgesetzten operativen Leverage hinweist.
Für das Gesamtjahr 2025 hat der Vorstand die Prognose auf das obere Ende der Umsatz- und EBITDA-Margenprognose präzisiert, was auf das Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung hinweist. Scout24 bleibt optimistisch, dass das diversifizierte Produktportfolio auch in einem herausfordernden Marktumfeld einen Mehrwert für die Kunden bieten wird. Die nächste Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 ist für den 26. Februar 2026 geplant.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.
