Bundesanleihen: Leichte Schwankungen und Zinsentscheidungen im Fokus!
Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in der vergangenen Woche leichte Schwankungen gezeigt, wobei der Euro-Bund-Future am Montag um 0,08 Prozent auf 129,56 Punkte stieg. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,62 Prozent. Die Kursbewegungen blieben jedoch insgesamt moderat. Ein positiver Faktor war die Verbesserung des Ifo-Geschäftsklimas im Oktober, das stärker als erwartet ausfiel, während die Beurteilung der aktuellen Lage der Unternehmen etwas nachließ. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer äußerte die Erwartung, dass ein Fiskalpaket ab Anfang nächsten Jahres die Konjunktur ankurbeln könnte, jedoch warnte er, dass das Wachstum aufgrund fehlender Reformen nur von kurzer Dauer sein könnte.
In der internationalen Politik gab es Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China, was ebenfalls nicht zu nennenswerten Kursbewegungen auf dem deutschen Rentenmarkt führte. Die Märkte richteten ihren Fokus auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken. Die US-Notenbank (Fed) wird voraussichtlich am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, während die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag keine Änderungen erwartet.
Am Dienstag bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum, der Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 129,60 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 2,61 Prozent. Eine trübe Stimmung unter den deutschen Verbrauchern, wie durch das Konsumklima-Index der GfK und NIM belegt, drückte auf die Märkte. Die Verbraucher äußerten Sorgen über die geopolitische Lage, Inflationsängste und Arbeitsplatzunsicherheiten, was die Hoffnungen auf eine kurzfristige Erholung des Konsumklimas dämpfte.
Am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Fed blieben die Kurse der deutschen Staatsanleihen stabil, mit einem leichten Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,03 Prozent auf 129,56 Punkte und einer Rendite von 2,62 Prozent. Die Märkte erwarten keine signifikanten Kursbewegungen bis zur Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der Fed. Die Unsicherheit durch den Shutdown der US-Regierung schränkt die Verfügbarkeit von Konjunkturdaten ein, was die Fed in ihrer Entscheidungsfindung beeinträchtigt. Anleger sind besonders an den Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell interessiert, um Hinweise auf zukünftige Zinssenkungen zu erhalten.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 129,3EUR auf Eurex (30. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.
