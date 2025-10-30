Bundesanleihen: Leichte Schwankungen und Zinsentscheidungen im Fokus!

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in der vergangenen Woche leichte Schwankungen gezeigt, wobei der Euro-Bund-Future am Montag um 0,08 Prozent auf 129,56 Punkte stieg. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,62 Prozent. Die Kursbewegungen blieben jedoch insgesamt moderat. Ein positiver Faktor war die Verbesserung des Ifo-Geschäftsklimas im Oktober, das stärker als erwartet ausfiel, während die Beurteilung der aktuellen Lage der Unternehmen etwas nachließ. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer äußerte die Erwartung, dass ein Fiskalpaket ab Anfang nächsten Jahres die Konjunktur ankurbeln könnte, jedoch warnte er, dass das Wachstum aufgrund fehlender Reformen nur von kurzer Dauer sein könnte.

In der internationalen Politik gab es Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China, was ebenfalls nicht zu nennenswerten Kursbewegungen auf dem deutschen Rentenmarkt führte. Die Märkte richteten ihren Fokus auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken. Die US-Notenbank (Fed) wird voraussichtlich am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, während die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag keine Änderungen erwartet.