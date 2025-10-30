Deutsche Börse: Analysten empfehlen Kauf – Starke Quartalszahlen im Fokus!

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays die Deutsche Börse ebenfalls positiv bewertet und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analyst Michael Sanderson betont, dass die Quartalsergebnisse die Erwartungen übertroffen haben. Auch er blickt dem Kapitalmarkttag im Dezember entgegen, um weitere Informationen zu den strategischen Zielen des Unternehmens zu erhalten.

Die Deutsche Bank Research hat die Deutsche Börse mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 291 Euro eingestuft. Analyst Benjamin Goy hebt in seiner Analyse hervor, dass die Quartalsergebnisse der Deutschen Börse solide ausgefallen sind. Diese Ergebnisse bieten seiner Meinung nach eine gute Grundlage für den bevorstehenden Kapitalmarkttag, der im Dezember stattfinden wird. Goy erwartet, dass die Deutsche Börse auf diesem Event ordentliche Zielsetzungen präsentieren wird, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Zusätzlich zu den positiven Analystenbewertungen hat die Deutsche Börse AG im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 20. bis 24. Oktober 2025 insgesamt 46.963 eigene Aktien erworben. Dies geschah zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 224 Euro pro Aktie. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 wurden insgesamt 1.724.271 Aktien zurückgekauft. Der Erwerb erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Die Deutsche Börse plant, regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufs auf ihrer Website zu informieren.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen und die positiven Einschätzungen der Analysten, dass die Deutsche Börse auf einem stabilen Kurs ist. Die soliden Quartalsergebnisse und die strategischen Maßnahmen, wie das Aktienrückkaufprogramm, könnten das Vertrauen der Investoren weiter stärken und zu einer positiven Marktreaktion führen. Die bevorstehenden Informationen auf dem Kapitalmarkttag werden entscheidend sein, um die zukünftige Richtung des Unternehmens zu bestimmen und potenzielle Investoren zu überzeugen.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.