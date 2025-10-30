Straumann Group: Revolution im Kieferorthopädie-Geschäft durch starke Partnerschaften!

Zusätzlich hat die Straumann Group ihre Kooperation mit DentalMonitoring ausgeweitet, um eine KI-gestützte Fernüberwachung in die ClearCorrect-Plattform zu integrieren. Diese Technologie soll die Effizienz der Behandlungen erhöhen und das Patientenerlebnis verbessern. Die erste Lösung, ClearCorrect RemoteCare, wird Ende 2025 pilotiert und 2026 weltweit eingeführt.

Die Straumann Group hat am 29. Oktober 2025 bedeutende strategische Partnerschaften angekündigt, um ihr Kieferorthopädie-Geschäft zu transformieren und die Marke ClearCorrect zu stärken. Im Rahmen dieser Transformation wird der Fokus auf beschleunigte Innovation, operative Exzellenz und die Erschließung von Schlüsselmärkten gelegt. Eine zentrale Partnerschaft wurde mit Smartee geschlossen, um die ClearCorrect-Positionierung durch erweiterte Indikationen und eine verbesserte Innovationspipeline zu optimieren. Diese Zusammenarbeit soll auch die Profitabilität steigern und die Produktionskapazitäten in den Regionen EMEA und APAC durch die Übertragung der Clear-Aligner-Produktion an Smartee verbessern.

Guillaume Daniellot, CEO der Straumann Group, betonte, dass diese Partnerschaften entscheidend sind, um das Kieferorthopädie-Geschäft technologisch und organisatorisch auf die nächste Stufe zu heben. Die Gruppe plant, ihre kommerziellen Aktivitäten gezielt auf strategische Wachstumsmärkte auszurichten und den Fokus auf Allgemeinzahnärzte sowie Zahnärztliche Service-Organisationen (DSOs) zu erweitern. Dies soll das Wachstum im Kieferorthopädie-Segment beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit von ClearCorrect stärken.

Im Rahmen dieser Strategie wird ClearCorrect von einer reinen Aligner-Marke zu einem integrierten digitalen Anbieter für Allgemeinzahnärzte weiterentwickelt. Das Portfolio wird um ergänzende Lösungen, wie den neuen Straumann SIRIOS Intraoralscanner, erweitert, um den gesamten digitalen Behandlungsablauf abzudecken. Zudem investiert die Gruppe in neue digitale Tools und baut ihr globales Supportnetzwerk aus, um die Reaktionsfähigkeit und das Nutzererlebnis zu verbessern.

Die Straumann Group zeigt sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung ihres Kieferorthopädie-Geschäfts und bekräftigt ihr Engagement, die Zukunft der Zahnmedizin aktiv mitzugestalten. Mit diesen strategischen Schritten wird eine skalierbare, profitable und zukunftsfähige Kieferorthopädie-Plattform geschaffen, die das Wachstum und die Innovationskraft der Gruppe weiter vorantreiben soll.

Die Straumann Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 101,9EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.